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2022年8月9日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
中電中期蝕49億 預告燃料費續升 上半年按年升四成 另氣溫影響售電量跌
澳洲業務蝕87億 各地搶燃料 虧損暫時
縮隔離期酒店股受壓 港股續弱
聯通中期純利破百億 派息增38%
疫情影響 鐵塔中期資本開支減
印度手機售價設上限 小米市佔率料受創
四大擬拆非審計業務上市惹爭議 少數合伙人受惠 業界憂更難吸人才
大馬食品商雙財莊首日足額
華置盈喜 上半年收入最多增68%
禁令屆滿 南豐向4商戶追租460萬
理文造紙中期少賺六成 派息削半
科技股拖累 軟銀上季蝕1838億 願景基金虧損1355億 日圓貶值損失477億
新iPhone首批備貨增至9500萬部
Nvidia遊戲業拖累 料次季收入跌兩成
張兆聰：內地爆新一波疫情 低吸旅遊股
劉宇亮：國產替代行業崛起 芯片風電軟件受惠
梁天卓：孟母三遷實證研究：識人與識字同樣重要
何民傑：建電競場館 應選址啟德體育園
薛偉傑：貨運飛艇鹹魚翻生？——美初創公司研超大型氫氣飛艇
技術取勝：春立醫療上望13.7元
劉思明：負面消息再現 港股失支持料續軟
周顯：愚蠢廣告專騙笨蛋
湯文亮：只有失去才懂得擁有
新香港人沽粉中辣稅貨 1年蝕逾百萬 御半山2房635萬易手 4年實蝕近一成
63 Pokfulam迷你戶 4年半實蝕逾40萬
瑧尚轉售為租 1房戶租1.4萬
瑜一第1A期447伙 最快本月批預售
湯臣購海富中心銀主盤 呎價5年低
仲量聯行：寬入境隔離 料刺激零售市道
劉思明：負面消息再現 港股失支持料續軟
【明報專訊】美國加大加息預期升溫，海南省疫情擴大並升級防疫措施，風險胃納再度收縮，上周拉動港股反彈的增長股科網、醫藥、汽車都受壓回吐，港股也頓失支持，疲軟狀况料將持續。
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