禁令屆滿 南豐向4商戶追租460萬

指實惠欠半年租兼管理費

根據法庭文件顯示，南豐旗下南豐二廠紡織向康光索償，該公司擁有多間酒吧，包括The Ale Project、Second Draft等，涉及款項近36.6萬元。

此外，南豐旗下利信企業亦向實惠家居、盈峰投資發展及富騰國際追討欠租，分別涉款逾234.2萬、141.2萬和48.9萬元。4項入稟合共索償逾460萬元。

根據入稟狀，利信企業指早前與實惠家居簽訂4年租約，原定明年3月到期，其間實惠拖欠半年租金，以及1個月的管理費及冷氣費，並拒絕遵守有關要求，因此向實惠追討合共234.2萬元的款項。

利信又稱，由於實惠未有繳付租金，按規定租約連同押金可被沒收，惟實惠仍在使用該處所，因此有責任向其支付自今年9月起持續使用的租金，直至交出處所為止。

利信續稱，實惠亦須支付自今年9月起的管理費和冷氣費、政府按季的稅項和租金、每月1.25%的利息，直至交出處所為止。另外，利信同時要求實惠支付因違反租約而產生和附帶費用，包括為收回欠款而產生的訴訟前法律費用、未來重新出租的費用和成本，以及進一步或其他損失等。