四大擬拆非審計業務上市惹爭議 少數合伙人受惠 業界憂更難吸人才

據《華爾街日報》月前報道，安永今年5月已開始內部討論分拆建議，初步方案包括計劃集資逾100億美元（約780億港元），合伙人將擁有該公司約70%股份，15%保留作員工獎勵；根據方案，每名合伙人將獲得年薪2至4倍的現金報酬，按照平均年薪85萬至90萬美元計，相當於部分員工獲得逾200萬美元一次過酬金，至於加入諮詢業務的合伙人將獲得新上市公司的股份，價值通常是年薪的7至9倍，並在5年內支付。

會計界：對業務發展無明顯益處

值得留意的是，近年非審計業務收入增長迅速，去年佔四大收入比重都超過五成（見圖），而傳出正在研究分拆非審計業務上市的安永和德勤，非審計收入更較傳統審計業務多1至3倍。

有不具名的現職會計界人士稱，由於金融行業積極「搶人」，過往四大人才流失已非常普遍，近年掀起移民潮、行業監管趨嚴等，令情况更加嚴重。他指出，會計、律師等行業採合伙人制，除明確界定項目由誰負責外，另一重點是提供財務誘因，讓會計師晉升成合伙人後獲得更多獎勵，但分拆潛在盈利增長空間更大的非審計業務改組成股份制上市，或令行業更難吸引新人加入。

每地區貢獻不同 合伙人報酬有別

此外，安永分拆業務上市所獲得的獎金，每名合伙人不一。據了解，內部討論其中一個重要議題，是每個地區貢獻利潤都有所不同，不同地區的合伙人所獲份額必定有差別，其中部分地區非審計收入仍然偏低，合伙人所獲報酬可能低於平均。

至於業務發展方面，有業界人士認為目前會計師行發展非審計業務時，主要是透過現有審計服務推廣，惟不同地區對於會計師事務所採用機制或有不同要求，以內地為例，財政部建議行業優先選擇合伙制，倘分拆非審計業務變成股份制企業，不同服務交叉銷售可能須尋求監管機構意見。

明報記者