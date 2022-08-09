印度手機售價設上限 小米市佔率料受創

消息稱，由於印度政府擔心本土手機品牌市佔率進一步下跌，冀透過限制手機售價，將內地手機品牌從低檔次市場趕走。

報道引述市場研究機構Counterpoint數據，售價低於1.2萬盧比的手機佔印度銷量三分之一，當中有八成為中國手機品牌。

丘鈦中期純利跌七成

此外，丘鈦科技（1478）昨日公布中期業績，期內股東應佔溢利按年下跌70.9%至1.66億元（人民幣，下同），收入亦跌逾兩成至70.95億元，維持不派中期息。集團解釋，業績下滑主要由於期內攝像頭和指紋識別模組「價量齊跌」，以及客戶結構調整、物流不順、晶片供應受壓等因素。丘鈦科技昨收報4.4港元，跌1.1%。

丘鈦科技稱，雖然期內溢利減少，但應用於智能手機以外的攝像頭模組業務領域取得重要的發展成果，旗下客戶上汽通用五菱、吉利汽車（0175）、小鵬汽車（9868）等品牌的車載攝像頭模組產品已經交付使用。