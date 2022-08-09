印度手機售價設上限 小米市佔率料受創

【明報專訊】印度近年頻頻出手打擊，收窄中國內地手機品牌的立足之地。彭博昨引述消息人士報道，印度擬限制中國手機品牌於當地的售價須低於1.2萬盧比（約1183.42港元），以保護印度本土的手機產業。一旦政策實施，預計對小米（1810）和realme等中國手機品牌帶來衝擊。至昨截稿前，小米、印度科技部均沒有回應該報道；消息拖累小米股價走低，昨天收市跌3.6%，報11.78元。
消息稱，由於印度政府擔心本土手機品牌市佔率進一步下跌，冀透過限制手機售價，將內地手機品牌從低檔次市場趕走。
報道引述市場研究機構Counterpoint數據，售價低於1.2萬盧比的手機佔印度銷量三分之一，當中有八成為中國手機品牌。
丘鈦中期純利跌七成
此外，丘鈦科技（1478）昨日公布中期業績，期內股東應佔溢利按年下跌70.9%至1.66億元（人民幣，下同），收入亦跌逾兩成至70.95億元，維持不派中期息。集團解釋，業績下滑主要由於期內攝像頭和指紋識別模組「價量齊跌」，以及客戶結構調整、物流不順、晶片供應受壓等因素。丘鈦科技昨收報4.4港元，跌1.1%。
丘鈦科技稱，雖然期內溢利減少，但應用於智能手機以外的攝像頭模組業務領域取得重要的發展成果，旗下客戶上汽通用五菱、吉利汽車（0175）、小鵬汽車（9868）等品牌的車載攝像頭模組產品已經交付使用。