縮隔離期酒店股受壓 港股續弱

聯交所收悉阿里轉主要上市申請

阿里巴巴（9988）昨晚發公告，稱早前向聯交所申請公司於主板的第二上市地位變更為主要上市，聯交所昨發出轉為主要上市申請收悉確認。阿里預期，變更為主要上市生效日期預計為2022年底，公司將適時就預期主要轉換日期作出進一步公布。於變更為主要上市生後，阿里巴巴將於聯交所及紐交所雙重主要上市，而股票標記「S」將自公司於聯交所的股票簡稱中刪除。阿里ADR較港收市反彈逾1%。

昨日高級酒店股表現較佳，大酒店（0045）升3.9%，香格里拉（0069）升0.4%。旅行社則表現分歧，東瀛遊（6882）急升14%，專業旅運（1235）無升跌。珠寶股六福（0590）和周大福（1929）升逾1%，商場股九倉置業（1997）升0.8%。駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為，市場早已消化消息，即使措施有助增加旅客來港，但仍要時間漸漸回復，因此昨日市場對消息反應不大。

科技股拖累 港股曾失2萬點

美國上周五就業數據超預期，市場對聯儲局在9月第三度大手加息0.75厘的預期增加，港股承接外圍跌勢，昨日早上低開140點，雖然港府公布縮短酒店隔離日數超出預期，恒指亦曾彈升150點，不過在科技股拖累下，恒指午市跌幅再度擴大，一度失守2萬點至19,954點，收市報20,045點，下跌156點或0.77%，國指下跌1.17%報6822點，主板成交縮至749.26億元，是4個月以來最少。

恒生科技指數下跌1.82%，收報4336點，阿里巴巴下跌4.41%，也是拖累恒指跌幅最多的股份，已抵消上周四（4日）公布業績前的升幅。京東（9618）、小米（1810）跌逾3%，美團（3690）和騰訊（0700）亦跌逾2%。碧桂園（2007）跌6.64%，為表現最差藍籌。熊麗萍認為港股缺乏利好消息，美國加息下資金從港元流出，港股缺乏資金流入，即使目前估值便宜，投資者入市意欲亦不高。