澳洲業務蝕87億 各地搶燃料 虧損暫時

【明報專訊】中電控股（0002）於澳洲的電力業務旗艦EnergyAustralia（EA）因應當地極端市况，適逢當地電廠停運及發電量減少，要轉以高昂成本結算遠期合約，致該等遠期合約錄得79.57億元公平值虧損，整體澳洲業務合計虧損亦達86.83億元。中電首席執行官藍凌志表示，澳洲的燃料遠期合約橫跨兩年，並在不同時間到期，轉由新合約取替，最終料令集團所受影響減少。
煤價半年升4倍 料下半年續高企
藍凌志表示，澳洲業務的公平值虧損屬非現金性質，當合約到期時，售電合約會因應所對冲的發電量按原定售價實現，公平價值虧損自然會被消除。今次出現公平值虧損，與能源價格上升，致各地向澳洲市場搶購燃料有關。當地煤價上半年已大升4倍，短期內他未見到煤價會顯著下跌，並料下半年燃料價格高企，這對EnergyAustralia業務繼續構成挑戰。
擬加建儲能設備 助電力業務改善
集團總監及中華電力副主席阮蘇少湄補充，在澳洲因應能源轉型，擬加建儲能設備、抽水蓄能等項目，冀有助澳洲電力業務表現改善。藍凌志又稱，集團會視乎情况，與合作伙伴可探索在項目、部分業務，或在澳洲業務整體生意等多個層面尋求合作，取得更多資金發展。
無意再減持印度電力業務
在較早前宣布將印度業務10%權益轉售予伙伴CDPQ之後，藍凌志稱目前與CDPQ各佔五成持股的組合恰當，並造就增長平台，並可發展可再生能源發電及輸電業務，中電無意進一步減持印度電力業務。