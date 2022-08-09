中電中期蝕49億 預告燃料費續升 上半年按年升四成 另氣溫影響售電量跌

明報記者 陳偉燊

花旗發表報告表示，中電的海外業務儘管表現穩定，在港的業務即使其管制計劃儲備帳按年跌27.8%，只餘24.82億元，仍然有如「現金牛」，且表現穩定，支持派息。該行仍重申中電「沽售」評級，主要是考慮到上半年度虧損，及在海外市場面對挑戰。集團股價昨日收報65.95元，升0.5%。

花旗：「現金牛」穩定 支持派息

根據中電的中期業績報告顯示，其連同電費穩定基金，一併列入的管制計劃儲備帳，只餘24.82億元，當中電費穩定基金佔21.45億元，較2021年高峰按年減少9.64億元。至於燃料價格調整條款帳，則達20.43億元，按年增加9.27億元，反映多收回燃料成本的情况。

阮蘇少湄昨日在業績發布會上表示，集團年內在港發電業務支付的燃料費已經超過200億元，比去年增加40%，亦比前年大增逾60%，因此面對燃料費上升壓力加大。在倫敦、新加坡、東京的電費亦分別按年有70%、45%及40%升幅，因此香港無可避免面對電費上升壓力。

擬年底與政府檢討電價

她進一步稱，中電4年前已調整燃料帳，反映燃料成本趨勢，並按月調整。今年1月每度電計才38.6仙，到7月已升至48.2仙。若以淨電費計，其間已上升8%。她預料下半年燃料價格升勢持續，他們已經盡力控制成本、採取分散能源措施、動用燃料帳目及基金進行調整，盡量減低影響。集團到今年底將會聯同政府，檢討電價。

至於較早前發生的元朗火燒輸電橋事故，阮蘇少湄表示，最重要是之後在最短時間內恢復穩定供電，並修復設施，目前正調查事故原因，今後亦會加強安全措施，相信事件不會影響業務運作。她對事件對區內市民在炎熱的日子帶來影響及不便致歉，同時已每戶派100元心意券，希望幫助到商戶，同時帶動市民消費。

在推動離岸風電場方面，首席執行官藍凌志表示，目前已經證明在經濟角度而言項目可行，他們會尋求政府批准，計劃將有關項目列入2024至2028年的5年計劃內。只要取得政府批准，他們會馬上施工。