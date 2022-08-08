經濟
睇樓速遞

香港地產

喜．揚近港鐵太子深水埗兩站

【明報專訊】近期開售的全新樓盤，不乏小型發展商伺機分一杯羹。從事工程業務的喜雋發展，旗下樓花期長近1年的深水埗喜．揚，總共提供83伙，逾五成屬開放式設計，適合上車一族及投資者收租，最細一款單位，屬實用面積183方呎開放式特色戶。項目另一賣點，是步行往港鐵深水埗站和太子站，均只需約5至8分鐘，交通方便。

明報記者 陳寶恩

攝影 黃志東

屬單幢項目的喜．揚位處鴨寮街，全盤提供83伙，住宅樓層位於5至25樓，標準戶樓層每層5伙，共享兩部升降機。戶型分類方面，標準開放式戶44個，實用面積204方呎起，數目佔比約53%；1房戶23個，實用面積296方呎起，佔28%；2房戶7個，實用面積391方呎，數目佔比約8%。

逾五成單位屬開放式設計

可留意是，項目設9個特色戶，佔全盤約11%，面積最細為5樓B室，實用面積183方呎連23方呎平台，開放式間隔。喜．揚自6月開售以來，暫時售約5伙。對外交通方面，由項目步行至港鐵深水埗站只需約5至8分鐘，步行至太子站亦只需約7分鐘。另外，項目鄰近的長沙灣道亦有多條巴士線往返港九新界各區，交通便利。

最細連平台特色戶183呎起

今次介紹的交樓標準示範單位，以18樓A室為藍本，實用面積296方呎，1房間隔。單位樓層高度約3.3米（逾10呎高），空間感不俗。

入門有小玄關，左方設有一個大型高身組合櫃，選用淺色木紋面板，令單位更光猛。玄關位置的收納櫃，預留小枱面，方便住戶放置出門常用的口罩、鎖匙等小物件，並預留鞋櫃位可擺放各類鞋履，設計貼心。

進入客飯廳，左方為開放式廚房，設長形料理枱面，選用米白及深木色廚櫃面板；廚房設電磁爐、雪櫃、微波爐及洗衣乾衣機等家電。

另開放式廚房牆身中間設有小窗戶，可增強單位對流通風，減少油煙。客飯廳呈長形，長約3.5米，闊約2.5米，易於擺放家俬，並外連22方呎露台。

玄關收納櫃預留小枱面

單位採套房設計，空間亦算舒適，面積約50方呎，設有落地玻璃窗，助增加室內光線。房內設浴室，設計以米白色配搭香檳金為主調，牆身鋪上雲石面，感覺時尚優雅，並設有窗戶。

喜．揚地下及1樓設有商舖，2樓為住客會所，但佔地僅190方呎，而項目亦不設住客車位。此外，項目被舊樓包圍，相信入伙時單位景觀以樓景為主。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

H按供款今年漲15% 短期勢再加 星展料P一年內增0.75厘 供款再多一成
H按供款今年漲15% 短期勢再加 星展料P一年內增0.75厘 供款再多一成
中小企憂加息難捱 促銀行推定息擔保貸款
中小企憂加息難捱 促銀行推定息擔保貸款
利福提每股5元私有化 溢價逾62%
利福提每股5元私有化 溢價逾62%
富力來年須還700億 核數師質疑持續經營能力
富力來年須還700億 核數師質疑持續經營能力
中國7月出口增18%勝預期 貿易順差再創新高
中國7月出口增18%勝預期 貿易順差再創新高
黃國英：中資股難選 僅看好科技消費電動車股
黃國英：中資股難選 僅看好科技消費電動車股
投資股票笑對得失 結婚買樓人生大事
投資股票笑對得失 結婚買樓人生大事
新公司AUM 逾2億美元
新公司AUM 逾2億美元
黃國英看好10隻美股
黃國英看好10隻美股
鄉村基「好吃不貴」搶攻市場 小型餐廳策略彈性大 減疫情影響
鄉村基「好吃不貴」搶攻市場 小型餐廳策略彈性大 減疫情影響
壽司郎同系居酒屋攻港 海外首站 母企：港人熟悉日料理多外食
壽司郎同系居酒屋攻港 海外首站 母企：港人熟悉日料理多外食
港壽司郎分店數目 擬兩年內倍增
港壽司郎分店數目 擬兩年內倍增
富途：加息高峰已過 資金回流股市
富途：加息高峰已過 資金回流股市
H&M屢傳退租 恒隆：租客財政正常
H&M屢傳退租 恒隆：租客財政正常
內地新股集資額4537億元破紀錄
內地新股集資額4537億元破紀錄
港商研矽粉製氫 減儲存運輸成本
港商研矽粉製氫 減儲存運輸成本
氫燃料電池 優勢在商用車
氫燃料電池 優勢在商用車
余淑穎：靜待貸款還清 再綢繆資產增值
余淑穎：靜待貸款還清 再綢繆資產增值
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行唱好 比亞迪Call 20799
金子：大行唱好 比亞迪Call 20799
張兆聰：阿里雲高增長不再 中芯短線投機
張兆聰：阿里雲高增長不再 中芯短線投機
張兆聰：新興市場債券入市好時機
張兆聰：新興市場債券入市好時機
伍禮賢：山東黃金憧憬扭虧 上望14.8元
伍禮賢：山東黃金憧憬扭虧 上望14.8元
簡志健、傅可怡：國產IGBT功率半導體 與外國差距收窄
簡志健、傅可怡：國產IGBT功率半導體 與外國差距收窄
謝偉銓：盡早研究郊野公園邊陲發展 增社會效益
謝偉銓：盡早研究郊野公園邊陲發展 增社會效益
檢閱商場消費券優惠
檢閱商場消費券優惠
沈永年：深圳過關隔離流程攻略
沈永年：深圳過關隔離流程攻略
鄭煦喬大律師：虛擬資產的相關法律保障
鄭煦喬大律師：虛擬資產的相關法律保障
陳大為：理髮師悖論和聯儲局加息困局
陳大為：理髮師悖論和聯儲局加息困局
凱基亞洲：港股遇逆風 續看好比亞迪
凱基亞洲：港股遇逆風 續看好比亞迪
陸振球：地產黃金年代已過 不如買基建股
陸振球：地產黃金年代已過 不如買基建股
陸振球：又滯脹又加息 什麼行業受惠？
陸振球：又滯脹又加息 什麼行業受惠？
林少陽：勿輕視英央行唱高通脹
林少陽：勿輕視英央行唱高通脹
技術取勝：恒地剛重上20天線
技術取勝：恒地剛重上20天線
李聲揚：投資當如李澤鉅
李聲揚：投資當如李澤鉅
蔡金強：熊市休閒煲劇
蔡金強：熊市休閒煲劇
徐家健：美國IPO市場前景同樣黯淡？
徐家健：美國IPO市場前景同樣黯淡？
艾雲豪：新精英的自我
艾雲豪：新精英的自我
李順威：美經濟衰退的朦朧
李順威：美經濟衰退的朦朧
劉思明：醫藥生科盼轉勢 入市選ETF
劉思明：醫藥生科盼轉勢 入市選ETF
何啟聰：突破近月高位 中移購15849
何啟聰：突破近月高位 中移購15849
瑞銀亞洲：績後博反彈 阿里牛59620
瑞銀亞洲：績後博反彈 阿里牛59620
摩根大通亞洲：資金部署淡倉 納指沽10404
摩根大通亞洲：資金部署淡倉 納指沽10404
周顯：球形石墨應用多 可製藥造電池
周顯：球形石墨應用多 可製藥造電池
張佩儀：年紀漸大也不宜all in保本基金
張佩儀：年紀漸大也不宜all in保本基金
王弼：基層工資引發通脹 儲局無力救華爾街
王弼：基層工資引發通脹 儲局無力救華爾街
曾淵滄：房企分拆房託 資金更靈活
曾淵滄：房企分拆房託 資金更靈活
湯文亮：小心賣了樓租唔番
湯文亮：小心賣了樓租唔番
陳永傑：港樓表現跑贏強積金
陳永傑：港樓表現跑贏強積金
廖偉強：從壞消息中見出路
廖偉強：從壞消息中見出路
布少明：有買貴 冇買錯
布少明：有買貴 冇買錯
馬泰陽：北都概念 新界盤成焦點
馬泰陽：北都概念 新界盤成焦點
新盤一周賣730伙 等同上月八成 INNOVALE NOVO五日兩交鋒 周三共推325伙
新盤一周賣730伙 等同上月八成 INNOVALE NOVO五日兩交鋒 周三共推325伙
十大屋苑周末10成交 第一城3房業主損手一成離場
十大屋苑周末10成交 第一城3房業主損手一成離場
陳韻雲：中港若通關 樓市「一天光晒」
陳韻雲：中港若通關 樓市「一天光晒」
山頂豪宅曾招待妮歌潔曼 獲親筆信致謝
山頂豪宅曾招待妮歌潔曼 獲親筆信致謝
司徒拔道地擬建豪宅遭反對
司徒拔道地擬建豪宅遭反對
消費券提振 新地商場生意額升20%
消費券提振 新地商場生意額升20%
南豐新邨均呎1.5萬 代理料挫3%
南豐新邨均呎1.5萬 代理料挫3%
平均成本月供投資 抗波動市 入場門檻低選擇多 留意佣金雜費
平均成本月供投資 抗波動市 入場門檻低選擇多 留意佣金雜費