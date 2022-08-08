陳韻雲：中港若通關 樓市「一天光晒」

【明報專訊】近日樓市氣氛受新冠疫情再起、美國加息等負面因素影響，但發展商仍積極推盤。其中地監局前主席陳韻雲私人持有公司The V Group，部署短期內推出兩個港島全新樓盤，重點項目為山頂道20號洋房TWENTY PEAK ROAD BY V，呎價有望挑戰全港一手新盤新高；另外銅鑼灣THE HAYWORTH BY V，入場費則有機會低於1000萬元。該公司主席陳韻雲表示，看好下半年樓市，並直指如中港通關更是「一天光晒」。
TWENTY PEAK ROAD BY V
部署招標
TWENTY PEAK ROAD BY V早於去年底已上載樓書，4幢洋房實用面積3722至4740方呎，採4至5套房間隔，每幢連1472至2259方呎花園，以及642至1085方呎天台，全部設有私人泳池、內置升降機，更罕有設保鑣休息室，全部洋房均設車庫。
陳韻雲指出，項目原計劃今年初推出市場，但遇上第五波疫情大爆發，只能押後。她表示，項目擬本月稍後開放現樓示範洋房，短期內以招標形式推出。談及價錢方面，陳表示，參考市場上同類豪宅成交，TWENTY PEAK ROAD BY V的實呎，相信在10萬元以上水平，希望挑戰全港新高。
部署開放示範單位
呎價望挑戰全港新高
資料顯示，目前全港最貴呎價一手屋苑式洋房，為2018年九倉（0004）及南豐發展的山頂MOUNT NICHOLSON的2號屋，實用面積9217方呎，成交價13.99億元，實呎達151,785元。
被問及現時中港兩地仍未全面通關，會否擔心超級豪宅價錢受壓，陳韻雲坦言一定會有影響，但「揀得𠵱家賣，就要用現時市價賣」，但項目將以招標形式發售，集團亦不急於沽貨，「賣唔到咪留返收租先」。
對香港樓市前景，她相信今年下半年樓價仍會有輕微升幅，若特區政府宣布通關，就更加「一天光晒」。
銅鑼灣翻新項目
入場費或低於1000萬
The V Group旗下不乏其他市區高檔住宅項目，陳韻雲指，除TWENTY PEAK ROAD BY V外，前身為收租物業的銅鑼灣怡和街9號V Causeway Bay，集團斥逾億元翻新後，易名為THE HAYWORTH BY V，提供64個單位，實用面積287方呎起、至最大約1000方呎，屬1房到3房間隔，計劃稍後拆售部分單位，料個別細單位入場費低於1000萬元。