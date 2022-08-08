馬泰陽：北都概念 新界盤成焦點

北部都會區發展面積約300平方公里，多個發展商捕捉市場機遇，新盤戰線蔓延至新界大西北。北部都會區消息出台後，粉嶺首個大型新盤ONE INNOVALE為例，首批推出的單位中，重現「2」字頭的開價，加上對比市價有約5%至10%的折讓，屬今年迄今新盤中最平的入場價，旋即成為市場焦點。首批推售318伙，項目截收共錄得7802票登記，超額逾23倍。另外，以低價衝擊大西北的新盤市場，還有屯門NOVO LAND，首批開價低市價近兩成，而首輪推售的336伙單位亦即日沽清，市場反應熱烈。

除大型住宅項目外，大埔低密度豪宅林海山城亦積極部署推售，預料首批推出53伙。在北部都會區的效應下，不僅發展商睇該區發展前景，同時，市民憧憬該區未來發展，加上在新班子上場後，着手規劃該區發展為本港的第三個核心商業區，相信北部都會區前景無限。

加息難阻買家買筍盤意欲

筆者認為未來北部都會區將會有強大的發展機會，即使本港有機會於年內加息，但無阻買家入市平價筍盤意欲。另外，由於大西北有多個低價新盤搶攻市場，有個別的二手業主願意擴大議幅，筍盤在眼前，準買家不妨把握機遇，積極睇樓大膽還價，為自己製造上車機會。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]