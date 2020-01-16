何啟聰：突破近月高位 中移購15849

中移動（0941）上周五曾升逾1%至50.95元，突破逾1個月高位，收市保持近1%的升幅。向上觀望向52元推進機會，50元關口或具支持。看好或可考慮中移認購證15849，行使價55.05元，2022年11月到期，實際槓桿約12倍。若關注績後引伸回落，看好亦可考慮中移牛證52028，收回價48元，行使價47.4元，槓桿比率約17.5倍。

阿里巴巴（9988）績後回軟，看好或可考慮阿里牛證63777，收回價88元，行使價86元，槓桿比率約12.2倍。相反看淡或可留意阿里熊證63387，收回價99元，行使價101元，槓桿比率約10.4倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[何啟聰]