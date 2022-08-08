經濟
余淑穎 理財信箱

余淑穎：靜待貸款還清 再綢繆資產增值

【明報專訊】讀者Mabel來信：

你好！我想請教下理財問題。我現年32歲，每月收入2.8萬元；丈夫現時40歲，每月收入6萬元，另負債90萬元，每月還1.7萬元（提前還款要罰息）。有聯名自住物業市值1200萬元，還剩500萬元欠款，月供2萬元；另有一個工廈物業，沒有做按揭，市值150萬元，每月收租5000元；持有60萬元現金。我們有3名小孩，不計供樓開支，每月平均家庭開支約3.9萬元，包括小孩學費及校巴費1.1萬元；家傭薪金5000元；水電煤約1000元；差餉管理費約4000元；屋企雜費6000元；尿片奶粉1600元；我和丈夫交通、膳食等支出1萬元。我們希望除了將現有物業放租，再租一個較平物業自住，還可以怎麼增加每月收入呢？

筆者回應：

Mabel你好！本人根據你的家庭及個人財務狀况作出以下理財意見。現時Mabel及丈夫的薪金，加上工廈租金的被動收入扣除強積金供款後收入合共約8.8萬元，現時家庭總開支約3.9萬元，自置物業按揭還款2萬元再加負債還款1.7萬元，合共需要7.6萬元。從現金流收支結算應尚餘1.2萬元可儲蓄，但基於3名小朋友的教育生活開支、薪俸稅儲備和一些非預期的生活開支等，導致Mabel未能用每月結餘作定額儲蓄。現時手持的60萬元現金儲備，金額可抵消相當於現時約7個月的生活開支。

放租大屋住細屋 礙孩子成長

關於未來生活開支的預算，最大部分相信是來自兒女日漸長大供書教學，尤其是在升學教育方面因應小朋友需要而衍生的培育開支並不能一一預算。此外，丈夫還有4年多的時間攤還約90萬元的債務，這對整體家庭的開支已佔差不多四分之一的壓力，相信必須靜待所有貸款還清後才能策劃理財方案，令整體家庭提升資產增值能力。

至於應否將收租工廈變賣抵消負債，Mabel並沒有說明現時手持的工廈單位購入價多少，儘管以現時市價150萬元，與租金收入作大概計算，年度化回報率約4%，此回報率以一般收租物業平均回報作基準也算合理。而且信中Mabel也提及提前還債需要罰息，因此除非現時負債還款金額令家庭陷入重大財政困擾，而要考慮將現時工廈資產變賣抵償債務，否則在收入還能夠支出的條件下，似乎攤分4年清還較為合適。

另外，對於應否放租自住單位減輕開支，本人認為並不可行，因為兩夫婦、家傭和3名小孩需要的生活空間不能太小。以現時市區一個3房單位普遍叫租水平，料每月租金超過2.5萬元才能滿足你們家庭的基本居住需要，否則需要選擇較偏遠的新界村屋，當然還要考慮夫婦二人工作地點及子女上學等交通需要。

若Mabel在理財方面需要進一步的分析，可直接與專業的理財顧問聯絡。

美聯金融集團高級副總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[余淑穎 理財信箱]

上 / 下一篇新聞

H按供款今年漲15% 短期勢再加 星展料P一年內增0.75厘 供款再多一成
H按供款今年漲15% 短期勢再加 星展料P一年內增0.75厘 供款再多一成
中小企憂加息難捱 促銀行推定息擔保貸款
中小企憂加息難捱 促銀行推定息擔保貸款
利福提每股5元私有化 溢價逾62%
利福提每股5元私有化 溢價逾62%
富力來年須還700億 核數師質疑持續經營能力
富力來年須還700億 核數師質疑持續經營能力
中國7月出口增18%勝預期 貿易順差再創新高
中國7月出口增18%勝預期 貿易順差再創新高
黃國英：中資股難選 僅看好科技消費電動車股
黃國英：中資股難選 僅看好科技消費電動車股
投資股票笑對得失 結婚買樓人生大事
投資股票笑對得失 結婚買樓人生大事
新公司AUM 逾2億美元
新公司AUM 逾2億美元
黃國英看好10隻美股
黃國英看好10隻美股
鄉村基「好吃不貴」搶攻市場 小型餐廳策略彈性大 減疫情影響
鄉村基「好吃不貴」搶攻市場 小型餐廳策略彈性大 減疫情影響
壽司郎同系居酒屋攻港 海外首站 母企：港人熟悉日料理多外食
壽司郎同系居酒屋攻港 海外首站 母企：港人熟悉日料理多外食
港壽司郎分店數目 擬兩年內倍增
港壽司郎分店數目 擬兩年內倍增
富途：加息高峰已過 資金回流股市
富途：加息高峰已過 資金回流股市
H&M屢傳退租 恒隆：租客財政正常
H&M屢傳退租 恒隆：租客財政正常
內地新股集資額4537億元破紀錄
內地新股集資額4537億元破紀錄
港商研矽粉製氫 減儲存運輸成本
港商研矽粉製氫 減儲存運輸成本
氫燃料電池 優勢在商用車
氫燃料電池 優勢在商用車
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行唱好 比亞迪Call 20799
金子：大行唱好 比亞迪Call 20799
張兆聰：阿里雲高增長不再 中芯短線投機
張兆聰：阿里雲高增長不再 中芯短線投機
張兆聰：新興市場債券入市好時機
張兆聰：新興市場債券入市好時機
伍禮賢：山東黃金憧憬扭虧 上望14.8元
伍禮賢：山東黃金憧憬扭虧 上望14.8元
簡志健、傅可怡：國產IGBT功率半導體 與外國差距收窄
簡志健、傅可怡：國產IGBT功率半導體 與外國差距收窄
謝偉銓：盡早研究郊野公園邊陲發展 增社會效益
謝偉銓：盡早研究郊野公園邊陲發展 增社會效益
檢閱商場消費券優惠
檢閱商場消費券優惠
沈永年：深圳過關隔離流程攻略
沈永年：深圳過關隔離流程攻略
鄭煦喬大律師：虛擬資產的相關法律保障
鄭煦喬大律師：虛擬資產的相關法律保障
陳大為：理髮師悖論和聯儲局加息困局
陳大為：理髮師悖論和聯儲局加息困局
凱基亞洲：港股遇逆風 續看好比亞迪
凱基亞洲：港股遇逆風 續看好比亞迪
陸振球：地產黃金年代已過 不如買基建股
陸振球：地產黃金年代已過 不如買基建股
陸振球：又滯脹又加息 什麼行業受惠？
陸振球：又滯脹又加息 什麼行業受惠？
林少陽：勿輕視英央行唱高通脹
林少陽：勿輕視英央行唱高通脹
技術取勝：恒地剛重上20天線
技術取勝：恒地剛重上20天線
李聲揚：投資當如李澤鉅
李聲揚：投資當如李澤鉅
蔡金強：熊市休閒煲劇
蔡金強：熊市休閒煲劇
徐家健：美國IPO市場前景同樣黯淡？
徐家健：美國IPO市場前景同樣黯淡？
艾雲豪：新精英的自我
艾雲豪：新精英的自我
李順威：美經濟衰退的朦朧
李順威：美經濟衰退的朦朧
劉思明：醫藥生科盼轉勢 入市選ETF
劉思明：醫藥生科盼轉勢 入市選ETF
何啟聰：突破近月高位 中移購15849
何啟聰：突破近月高位 中移購15849
瑞銀亞洲：績後博反彈 阿里牛59620
瑞銀亞洲：績後博反彈 阿里牛59620
摩根大通亞洲：資金部署淡倉 納指沽10404
摩根大通亞洲：資金部署淡倉 納指沽10404
周顯：球形石墨應用多 可製藥造電池
周顯：球形石墨應用多 可製藥造電池
張佩儀：年紀漸大也不宜all in保本基金
張佩儀：年紀漸大也不宜all in保本基金
王弼：基層工資引發通脹 儲局無力救華爾街
王弼：基層工資引發通脹 儲局無力救華爾街
曾淵滄：房企分拆房託 資金更靈活
曾淵滄：房企分拆房託 資金更靈活
湯文亮：小心賣了樓租唔番
湯文亮：小心賣了樓租唔番
陳永傑：港樓表現跑贏強積金
陳永傑：港樓表現跑贏強積金
廖偉強：從壞消息中見出路
廖偉強：從壞消息中見出路
布少明：有買貴 冇買錯
布少明：有買貴 冇買錯
馬泰陽：北都概念 新界盤成焦點
馬泰陽：北都概念 新界盤成焦點
新盤一周賣730伙 等同上月八成 INNOVALE NOVO五日兩交鋒 周三共推325伙
新盤一周賣730伙 等同上月八成 INNOVALE NOVO五日兩交鋒 周三共推325伙
十大屋苑周末10成交 第一城3房業主損手一成離場
十大屋苑周末10成交 第一城3房業主損手一成離場
陳韻雲：中港若通關 樓市「一天光晒」
陳韻雲：中港若通關 樓市「一天光晒」
山頂豪宅曾招待妮歌潔曼 獲親筆信致謝
山頂豪宅曾招待妮歌潔曼 獲親筆信致謝
司徒拔道地擬建豪宅遭反對
司徒拔道地擬建豪宅遭反對
消費券提振 新地商場生意額升20%
消費券提振 新地商場生意額升20%
喜．揚近港鐵太子深水埗兩站
喜．揚近港鐵太子深水埗兩站
南豐新邨均呎1.5萬 代理料挫3%
南豐新邨均呎1.5萬 代理料挫3%
平均成本月供投資 抗波動市 入場門檻低選擇多 留意佣金雜費
平均成本月供投資 抗波動市 入場門檻低選擇多 留意佣金雜費