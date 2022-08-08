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鄉村基「好吃不貴」搶攻市場 小型餐廳策略彈性大 減疫情影響

【明報專訊】號稱內地最大直營連鎖快餐店集團的鄉村基已向港交所遞交上市申請。集團主打中菜，標榜「好吃不貴」，並以小型餐廳策略快速擴展規模。但內地新冠疫情直接影響集團近年盈收表現，今年首5個月更轉盈為虧，但集團同期收入仍保持輕微上升，表現較整體行業為佳，業務有一定防守力。

撰文：旻晞

鄉村基上周再向港交所提交上市申請，聯合保薦人為高盛及招銀國際，暫時未知集資金額。不過近期內地餐飲股表現一般，或會影響其招股時間表。

看名字不少人會自然聯想到知名連鎖快餐店「家鄉雞」。事實上，鄉村基原名便叫「鄉村雞」（普通話「基」和「雞」讀音相同）。1996年集團創辦人張興強、李紅夫婦二人共同於重慶創辦了一家川菜館「鄉村雞」，及後家鄉雞進駐重慶且深受歡迎，二人遂「參考」同業，轉營炸雞薯條，未幾反應一般，故做回本行，以「好吃不貴」招徠，並於川渝地區的二、三線城市迅速發展業務。2006年正式改名「鄉村基」，及至2010年更到美國上市。惟至2016年集團因連年虧損，股價表現疲弱而退市。再至2020年，獲紅杉資本3億元融資，成為近年再迅速擴張的本錢。

按2021年連鎖餐廳數量及所得收入計算，鄉村基是中國最大的直營中式快餐集團，經營鄉村基和大米先生兩個品牌，2019至2021年集團連鎖餐廳增長率達80%，是內地五大直營中式快餐集團中最高。集團以「好吃不貴」原則經營，初期餐單一碟菜式不過10多元，即使按去年價目，每單消費亦只是25元。

餐廳增長率80% 跑贏同業

集團目前以兩個品牌、即「鄉村基」及「大米先生」經營，後者創立於2011年，以大都市中央商務區為起點，逐步擴展全國，2020年進駐上海。集團以「小型餐廳策略」經營，優點在於有效運用餐廳空間改善整體經營效率，因而改善經營利潤率，同時亦容許更具彈性的成本架構，如更低初期投資成本及租金開支，以及減少單店僱員數目，成為集團規模快速擴張的原因之一。

不過近年內地餐飲業面對的主要挑戰是新冠疫情，明顯令集團的擴張步伐減慢。2020年集團業績收入倒退，轉盈為虧，去年集團業績呈現大反彈，但至今年上半年內地疫情又再拖累集團盈收表現。但若根據弗若斯特沙利文數據，中國餐飲市場今年3至5月的收入較去年同期下降了20.1%，而按國家統計局數據，今年首5個月內地餐飲業收入按年跌8.5%，相比之下，鄉村基收入仍能保持上升3.5%，已屬「跑贏大市」。

今年疫下首5月收入續升

從集團經營指標看，今年首5月集團每單平均消費25元（人民幣，下同），與去年同期25.8元相若，另外，期內翻座率由去年的2.7略降至2.5，亦屬行業平均水平之內，不過不失。而今年5個月集團經營利潤率為5.2%，相對去年全年的11.1%，可見盈利能力顯著受疫情影響。

規模小分佈散 減封區損失

不過正如上述指出，疫情對鄉村基的影響相對較同業為輕，相信與集團的「小型餐廳策略」有關，店規模較小，分佈自然較分散，因此避免封區措施要關閉分店的損失「集中化」。集團稱今年3至5月於上海的大米先生分店絕大部分已停業，按去年單店日均銷售額計算，導致收入虧損近1.2億元，但自6月起，98%餐廳已恢復營運，預期今年的經調整淨利潤將由於新冠疫情再度爆發而有所減少。由於今年首5個月集團錄得經調整虧損，集團的說法意味今年餘下7個月有機會扭虧，令全年仍有盈利。

截至最後可行日期，張興強及李紅共同持有鄉村基53%股份，另外，天城、SIG及紅杉資本分別持股20.42%、14.36%及7.9%。是次上市集資所得，主要用於未來3年擴展餐廳網絡，並按需要翻新現有餐廳，以及加強供應鏈。

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