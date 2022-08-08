黃國英看好10隻美股

美聯儲今年3月加息0.25厘啟動是次加息周期後，5月、6月及7月分別再加息0.5厘、0.75厘及0.75厘，累計加幅達2.25厘，黃國英分析，作為全球最大央行的聯儲局激進收水的成果是擊退商品市場的炒家，令石油及農產品等商品價格回落至比較正常的水平，紓緩投資者對美國通脹不斷飈升、聯儲局加快加息的憂慮，有利美股見底回升。

黃國英強調，隨着美國通脹可望見頂回落，市場上最重要的假設已改變，故此今年首5個月受惠商品價格急漲而股價勁升的石油股及農產品股，6月以來已明顯轉弱，至今普遍下跌兩至三成，料此趨勢持續。

大型科技股受惠長息回落

至於美國通脹回落此新趨勢的贏家，黃國英認為首選大型科技股：「目前在美股最看好板塊一定是科技股，因為若長期利率不再抽上（編按：美國10年期國債孳息率上周五收報2.83厘，已較6月14日高位3.4965厘顯著回落），科技股最受惠，大型科技股更可以大手買入，如巴菲特般，其蘋果持股佔股票組合比例高達四成多，雖然一般投資者不會如此集中持股，但蘋果亦可佔組合一成多。另外，微軟股價於6月跌至240多元後，至今已回升逾一成，表現亦不錯（見圖）。」

包裝食品股：原材料跌價贏家

至於黃國英在美股第二個看好的板塊，則是基本消費品股，包括包裝食品股如General Mills、Kellogg及Mondelez：「上半年原材料價格急升，包裝食品股紛紛加價，目前即使原材料價格回落，也會維持產品價格，可望擴闊毛利率，而事實上，此板塊多隻股份現價均處於今年高位。」

冷氣機股開利具碳中和主題

另外，黃國英認為現時市場仍擔心美國經濟衰退，便會出現「消費降級」，利好專門售賣低價產品的零售連鎖店如Dollar General及Dollar Tree。

至於黃國英第三類看好的美股，則是一些本身有獨特故事的股票，例如旗下基金早前便成功低吸冷氣機股開利：「近月全球多國天氣酷熱，增加冷氣機的需求，相關股份價格普遍向好，幸運的是我們在更早前買入開利，當時是着眼於碳中和的主題，原因是商廈空調系統是最昂貴的電力消耗來源，未來商廈料需要提升空調系統以更符合能源效益，估計將會出現換機潮。」

玩具股留意Mattel Funko

本身是玩具收藏者的黃國英，亦看好美國大型玩具股Mattel：「Mattel今年可望推出Top Gun專營權的品牌玩具，明年亦會受惠芭比（Barbie）電影。」而比較特別的是，他也正在留意市值只有10多億美元的玩具公仔股Funko，原因是Funko於早前獲迪士尼前行政總裁Bob Iger、電商股eBay及NBA球星勒邦占士經理人Richard Paul等組成財團入股25%，「Funko最大的潛力是將玩具公仔與體育結合，而且eBay投資亦有利創造玩具公仔的二手市場，我覺得既然有這麼多叻人也一起投資Funko，Funko值得憧憬」。

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