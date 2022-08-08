經濟
封面故事

投資股票笑對得失 結婚買樓人生大事

【明報專訊】在去年2月港股撲頂時，黃國英於《Money Monday》第278期封面故事表示：「我覺得在目前股市如此好的時候，你反而要記住自己炒股票的目的，例如你想有300萬元買樓或結婚的話，可以每贏100萬元便把50萬元拿出來（做定存），一步一步向300萬元進發，這總比你現時才動輒要孤注一擲（all in）好，因為市場一旦出現什麼風吹草動，你所投入的本金可以蒙受重大損失，屆時好像變得一無所有便不好了」。

目前回顧上述投資建議十分靠譜，而除了買股票賺錢外，人生的確亦應有其他目標。在是次專訪中，黃國英不單前瞻港股及美股後市，亦分享了個人結婚及買樓的經驗。他透露，自己與太太於1996年結婚，翌年（1997年）兩口子便以30萬元作為首期，斥資約300萬元向政府買入夾屋，不久亞洲金融風暴襲港，加上當時回歸後首任特首董建華亦未有因應市况變化而繼續強推「八萬五」政策（每年公私營建屋目標）大增供應，而且他當時任職證券行，工作亦不穩定，因此決定撻訂，連同手續費損手39萬元，卻避過其後數年樓價大跌七成的災難。

1997年買夾屋撻訂 2004年才「上車」

黃國英回看，慶幸當年決定撻訂，因而避過樓災，否則自己的人生亦可能不一樣，「當時我好彩撻了訂，若我繼續買樓，相信目前整個故事已唔同晒。當時我的確看得很淡，諗來諗去也諗不到本港經濟及股市有何出路；加上亦不知道自己的事業有何發展，當時工作不穩定，任職的證券行又裁員，雖然無裁我，但也擔心會裁我，所以決定撻訂」。

在2004年黃國英由分析員轉為替客戶管理財富，事業踏上另一台階後，他與太太始首次在本港置業自住：「我們是環境好轉、搵到錢才去買樓，主要是與職場生涯有關。」

三大因素利好 港樓價難大跌

作為港樓業主，黃國英如何看後市呢？他相信，目前港樓即使處於調整期，惟不憂慮會大跌：「香港大部分自住業主已經供滿樓，即使息口上升，壓力亦不大。另外，香港始終有一批人是很有錢的，而且亦有不少外來人口，加上供應始終有限，均屬支持樓價的正面因素。」

黃國英續說，即使目前本港住宅租金回報率僅2厘多，與美元定期存款利率相若，從投資角度來說分別不大，惟買樓的話，「可以安定、長遠可以確保有個地方住，安心啲，亦不用擔心日後樓價爆升時我無樓」，故他認為，港人若有自住需求及能力，現時仍然可以買樓。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

上 / 下一篇新聞

H按供款今年漲15% 短期勢再加 星展料P一年內增0.75厘 供款再多一成
H按供款今年漲15% 短期勢再加 星展料P一年內增0.75厘 供款再多一成
中小企憂加息難捱 促銀行推定息擔保貸款
中小企憂加息難捱 促銀行推定息擔保貸款
利福提每股5元私有化 溢價逾62%
利福提每股5元私有化 溢價逾62%
富力來年須還700億 核數師質疑持續經營能力
富力來年須還700億 核數師質疑持續經營能力
中國7月出口增18%勝預期 貿易順差再創新高
中國7月出口增18%勝預期 貿易順差再創新高
黃國英：中資股難選 僅看好科技消費電動車股
黃國英：中資股難選 僅看好科技消費電動車股
新公司AUM 逾2億美元
新公司AUM 逾2億美元
黃國英看好10隻美股
黃國英看好10隻美股
鄉村基「好吃不貴」搶攻市場 小型餐廳策略彈性大 減疫情影響
鄉村基「好吃不貴」搶攻市場 小型餐廳策略彈性大 減疫情影響
壽司郎同系居酒屋攻港 海外首站 母企：港人熟悉日料理多外食
壽司郎同系居酒屋攻港 海外首站 母企：港人熟悉日料理多外食
港壽司郎分店數目 擬兩年內倍增
港壽司郎分店數目 擬兩年內倍增
富途：加息高峰已過 資金回流股市
富途：加息高峰已過 資金回流股市
H&M屢傳退租 恒隆：租客財政正常
H&M屢傳退租 恒隆：租客財政正常
內地新股集資額4537億元破紀錄
內地新股集資額4537億元破紀錄
港商研矽粉製氫 減儲存運輸成本
港商研矽粉製氫 減儲存運輸成本
氫燃料電池 優勢在商用車
氫燃料電池 優勢在商用車
余淑穎：靜待貸款還清 再綢繆資產增值
余淑穎：靜待貸款還清 再綢繆資產增值
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行唱好 比亞迪Call 20799
金子：大行唱好 比亞迪Call 20799
張兆聰：阿里雲高增長不再 中芯短線投機
張兆聰：阿里雲高增長不再 中芯短線投機
張兆聰：新興市場債券入市好時機
張兆聰：新興市場債券入市好時機
伍禮賢：山東黃金憧憬扭虧 上望14.8元
伍禮賢：山東黃金憧憬扭虧 上望14.8元
簡志健、傅可怡：國產IGBT功率半導體 與外國差距收窄
簡志健、傅可怡：國產IGBT功率半導體 與外國差距收窄
謝偉銓：盡早研究郊野公園邊陲發展 增社會效益
謝偉銓：盡早研究郊野公園邊陲發展 增社會效益
檢閱商場消費券優惠
檢閱商場消費券優惠
沈永年：深圳過關隔離流程攻略
沈永年：深圳過關隔離流程攻略
鄭煦喬大律師：虛擬資產的相關法律保障
鄭煦喬大律師：虛擬資產的相關法律保障
陳大為：理髮師悖論和聯儲局加息困局
陳大為：理髮師悖論和聯儲局加息困局
凱基亞洲：港股遇逆風 續看好比亞迪
凱基亞洲：港股遇逆風 續看好比亞迪
陸振球：地產黃金年代已過 不如買基建股
陸振球：地產黃金年代已過 不如買基建股
陸振球：又滯脹又加息 什麼行業受惠？
陸振球：又滯脹又加息 什麼行業受惠？
林少陽：勿輕視英央行唱高通脹
林少陽：勿輕視英央行唱高通脹
技術取勝：恒地剛重上20天線
技術取勝：恒地剛重上20天線
李聲揚：投資當如李澤鉅
李聲揚：投資當如李澤鉅
蔡金強：熊市休閒煲劇
蔡金強：熊市休閒煲劇
徐家健：美國IPO市場前景同樣黯淡？
徐家健：美國IPO市場前景同樣黯淡？
艾雲豪：新精英的自我
艾雲豪：新精英的自我
李順威：美經濟衰退的朦朧
李順威：美經濟衰退的朦朧
劉思明：醫藥生科盼轉勢 入市選ETF
劉思明：醫藥生科盼轉勢 入市選ETF
何啟聰：突破近月高位 中移購15849
何啟聰：突破近月高位 中移購15849
瑞銀亞洲：績後博反彈 阿里牛59620
瑞銀亞洲：績後博反彈 阿里牛59620
摩根大通亞洲：資金部署淡倉 納指沽10404
摩根大通亞洲：資金部署淡倉 納指沽10404
周顯：球形石墨應用多 可製藥造電池
周顯：球形石墨應用多 可製藥造電池
張佩儀：年紀漸大也不宜all in保本基金
張佩儀：年紀漸大也不宜all in保本基金
王弼：基層工資引發通脹 儲局無力救華爾街
王弼：基層工資引發通脹 儲局無力救華爾街
曾淵滄：房企分拆房託 資金更靈活
曾淵滄：房企分拆房託 資金更靈活
湯文亮：小心賣了樓租唔番
湯文亮：小心賣了樓租唔番
陳永傑：港樓表現跑贏強積金
陳永傑：港樓表現跑贏強積金
廖偉強：從壞消息中見出路
廖偉強：從壞消息中見出路
布少明：有買貴 冇買錯
布少明：有買貴 冇買錯
馬泰陽：北都概念 新界盤成焦點
馬泰陽：北都概念 新界盤成焦點
新盤一周賣730伙 等同上月八成 INNOVALE NOVO五日兩交鋒 周三共推325伙
新盤一周賣730伙 等同上月八成 INNOVALE NOVO五日兩交鋒 周三共推325伙
十大屋苑周末10成交 第一城3房業主損手一成離場
十大屋苑周末10成交 第一城3房業主損手一成離場
陳韻雲：中港若通關 樓市「一天光晒」
陳韻雲：中港若通關 樓市「一天光晒」
山頂豪宅曾招待妮歌潔曼 獲親筆信致謝
山頂豪宅曾招待妮歌潔曼 獲親筆信致謝
司徒拔道地擬建豪宅遭反對
司徒拔道地擬建豪宅遭反對
消費券提振 新地商場生意額升20%
消費券提振 新地商場生意額升20%
喜．揚近港鐵太子深水埗兩站
喜．揚近港鐵太子深水埗兩站
南豐新邨均呎1.5萬 代理料挫3%
南豐新邨均呎1.5萬 代理料挫3%
平均成本月供投資 抗波動市 入場門檻低選擇多 留意佣金雜費
平均成本月供投資 抗波動市 入場門檻低選擇多 留意佣金雜費