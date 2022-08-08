經濟
封面故事

黃國英：中資股難選 僅看好科技消費電動車股

【明報專訊】港股去年下半年至今反覆下跌，科網、醫療、內房及教育等早幾年曾熱炒板塊轉為被拋售，內房更是股債齊跌，投資者損失慘重。黃國英資產管理董事黃國英接受專訪時表示，內地政府過去一年多以來積極推進共同富裕國策，投資環境出現重大變化，選股難度顯著增加，目前在中資股中只看好大型科技、基本消費及電動車股。作為比較，他認為美股投資機會更多，為讀者披露十大看好美股名單。

明報記者 葉創成

在投資市場中，一年半時間已可以出現翻天覆地的變化，《Money Monday》上次專訪黃國英是在第278期（去年2月22日出版）封面故事，見報前一周港股熱火朝天，恒指一度升抵31,183點高位，收報30,644點，當時黃國英已提醒，港股已處於超級大泡沫中後期階段，即使作為經驗豐富的基金經理，他也覺得操作難度頗大，建議一般散戶投資港股時要控制注碼，且戰且退，不忘鎖定利潤。恒指上周收報20,202點，18個月內蒸發三分之一，不少中小型股份跌幅更達五成以上。記者是次訪問以此打開話匣子，感謝黃國英為《Money Monday》讀者作出及時適當的投資建議，他回應說：「港股的確由好好變為好差，而且跌浪漫長，2007年10月至2008年10月大熊市亦無衰咁耐，原因是中國經濟政策已出現根本的轉變。」

2008年金融海嘯爆發後，中國人民銀行隨即大幅減息及降準，政府亦推出「四萬億投資計劃」刺激經濟，美國聯儲局則推出量寬（QE）「印錢」救亡，結果中國及美國股市均見底回升，而後者更持續大漲小回至今。黃國英指出，過去10多年以來，投資者心裏一直深信，一旦當地股樓等資產價格出現明顯調整，聯儲局便會以寬鬆貨幣政策托底（俗稱Fed Put），中國政府亦會以貨幣及財政政策救市，即使這樣會導致「一亂就收、一收就死、一死就放、一放又亂」的循環，但對投資者始終有利，但他認為過去逾一年多中國股樓調整周期中，上述迷思已被打破。

重視共同富裕 終止不負責任投資

黃國英舉例，早前出現財困的民企內房華南城（1668），去年12月獲深圳市政府旗下的深圳經濟特區建設發展集團提出19億元股權投資，成為單一最大股東，惟同時要債務展期及重組，令債券投資者損失，正好反映中國政府對投資者態度已經轉變，「深圳市政府旗下企業收購華南城，以前投資者會認定國有化後，一定也會照顧債券投資者，但目前卻是分開處理，並不像以前一樣美好了。其實這也是合理安排，內房債券投資者希望坐享高息，而且是不合理的高息（編按：華南城債券年利率10厘以上），目前內房出現問題，政府為何一定要拯救你呢？你應該自己承受風險，這是不負責任投資的結果」。

不少外資損手 重拾信心需時

上述處理違約內房債政策方向出現轉變，黃國英認為歸根究柢是中國政府去年7月開始加快推進共同富裕國策所致，而此政策有利中國長遠經濟及社會發展，「若容忍內房發展商像過去一樣繼續以高息發債來瘋狂起樓，即使可換來短暫的繁榮期，遲早也會引致系統性風險，日後樓市泡沫爆破，中國平民百姓便會像日本民眾般受苦很多年。中國政府與美國政府不同，美國政府只有4年任期，現屆政府任期屆滿後，即使出現問題，也是下屆政府的事；現屆中國政府相信會比較有延續性，因此它覺得延遲解決問題（delay the problem）是沒有意義的，寧願趁情况變得更差之前，終止不負責任的投資遊戲」。

去年下半年以來，中國政府不止曾收緊內房調控，亦加強對科網、醫療及教育行業監管，故大部分內房債價格明顯調整外，不少內房、科網、醫療及教育股股價跌幅同樣顯著，黃國英形容：「過去一年多以來，不少中國小型股票價格跌九成，大型股票價格跌六、七成，不少內房債價格亦跌九成。」

黃國英表示，由於不少外國投資者均有投資上述股票及內房債，隨着這些中國資產價格大跌，外國投資者短期難免有戒心，一段時間內不敢再來投資。

科技股模式易賺錢 監管放寬股價即彈

由於上述政策轉變帶來的不明朗因素持續，黃國英認為目前投資中國股票一定要精挑細選，旗下基金持有的中國股票數量亦很少，主要是大型科技、基本消費及電動車股，「第一是大型科技股，因為它們本身的商業模式是有能力賺大錢的，不需要像內房一樣高負債高流轉，這樣的話，只要政府略為放寬監管，它們翻生的空間亦相對大。目前投資大型科技股的好處是，其股價已顯著下跌，騰訊（0700）股價亦只是300元左右，如果有好消息的話，股價短時間內可以上升兩至三成」。

「第二是基本消費品股，例如啤酒及包裝飲用水股，農夫山泉（9633）股價近月表現便很好（圖1）。目前市場聚焦於消費降級，而且農產品價格現時已較上半年高位顯著下跌，甚至跌回俄烏戰爭爆發前的水平，有利食品飲料股降低生產成本。第三是電動車相關股，整個產業鏈在全球有競爭力，若中國政府要刺激消費，谷買車比買樓容易，而且預料會谷更環保的新能源車。」

電動車受惠谷消費政策

比亞迪（1211）上周公布，今年首7個月集團新能源汽車銷量超過80萬輛，按年勁升2.92倍，黃國英形容，「比亞迪的能力已得到證明」，若非股神巴菲特擬沽貨的傳聞困擾，比亞迪股價現應該已升穿上季的歷史高位333元（圖2）。

雖然黃國英目前在中國股市中仍可找到一些投資機會，惟他指出，由於美國通脹有見頂回落迹象，聯儲局加息步伐或放緩，旗下基金目前重倉美股而非中資股（見另文）。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕結婚 買樓 電動車股 消費股 科技股 內房股 內房債 共同富裕 黃國英資產管理董事黃國英

上 / 下一篇新聞

H按供款今年漲15% 短期勢再加 星展料P一年內增0.75厘 供款再多一成
H按供款今年漲15% 短期勢再加 星展料P一年內增0.75厘 供款再多一成
中小企憂加息難捱 促銀行推定息擔保貸款
中小企憂加息難捱 促銀行推定息擔保貸款
利福提每股5元私有化 溢價逾62%
利福提每股5元私有化 溢價逾62%
富力來年須還700億 核數師質疑持續經營能力
富力來年須還700億 核數師質疑持續經營能力
中國7月出口增18%勝預期 貿易順差再創新高
中國7月出口增18%勝預期 貿易順差再創新高
投資股票笑對得失 結婚買樓人生大事
投資股票笑對得失 結婚買樓人生大事
新公司AUM 逾2億美元
新公司AUM 逾2億美元
黃國英看好10隻美股
黃國英看好10隻美股
鄉村基「好吃不貴」搶攻市場 小型餐廳策略彈性大 減疫情影響
鄉村基「好吃不貴」搶攻市場 小型餐廳策略彈性大 減疫情影響
壽司郎同系居酒屋攻港 海外首站 母企：港人熟悉日料理多外食
壽司郎同系居酒屋攻港 海外首站 母企：港人熟悉日料理多外食
港壽司郎分店數目 擬兩年內倍增
港壽司郎分店數目 擬兩年內倍增
富途：加息高峰已過 資金回流股市
富途：加息高峰已過 資金回流股市
H&M屢傳退租 恒隆：租客財政正常
H&M屢傳退租 恒隆：租客財政正常
內地新股集資額4537億元破紀錄
內地新股集資額4537億元破紀錄
港商研矽粉製氫 減儲存運輸成本
港商研矽粉製氫 減儲存運輸成本
氫燃料電池 優勢在商用車
氫燃料電池 優勢在商用車
余淑穎：靜待貸款還清 再綢繆資產增值
余淑穎：靜待貸款還清 再綢繆資產增值
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行唱好 比亞迪Call 20799
金子：大行唱好 比亞迪Call 20799
張兆聰：阿里雲高增長不再 中芯短線投機
張兆聰：阿里雲高增長不再 中芯短線投機
張兆聰：新興市場債券入市好時機
張兆聰：新興市場債券入市好時機
伍禮賢：山東黃金憧憬扭虧 上望14.8元
伍禮賢：山東黃金憧憬扭虧 上望14.8元
簡志健、傅可怡：國產IGBT功率半導體 與外國差距收窄
簡志健、傅可怡：國產IGBT功率半導體 與外國差距收窄
謝偉銓：盡早研究郊野公園邊陲發展 增社會效益
謝偉銓：盡早研究郊野公園邊陲發展 增社會效益
檢閱商場消費券優惠
檢閱商場消費券優惠
沈永年：深圳過關隔離流程攻略
沈永年：深圳過關隔離流程攻略
鄭煦喬大律師：虛擬資產的相關法律保障
鄭煦喬大律師：虛擬資產的相關法律保障
陳大為：理髮師悖論和聯儲局加息困局
陳大為：理髮師悖論和聯儲局加息困局
凱基亞洲：港股遇逆風 續看好比亞迪
凱基亞洲：港股遇逆風 續看好比亞迪
陸振球：地產黃金年代已過 不如買基建股
陸振球：地產黃金年代已過 不如買基建股
陸振球：又滯脹又加息 什麼行業受惠？
陸振球：又滯脹又加息 什麼行業受惠？
林少陽：勿輕視英央行唱高通脹
林少陽：勿輕視英央行唱高通脹
技術取勝：恒地剛重上20天線
技術取勝：恒地剛重上20天線
李聲揚：投資當如李澤鉅
李聲揚：投資當如李澤鉅
蔡金強：熊市休閒煲劇
蔡金強：熊市休閒煲劇
徐家健：美國IPO市場前景同樣黯淡？
徐家健：美國IPO市場前景同樣黯淡？
艾雲豪：新精英的自我
艾雲豪：新精英的自我
李順威：美經濟衰退的朦朧
李順威：美經濟衰退的朦朧
劉思明：醫藥生科盼轉勢 入市選ETF
劉思明：醫藥生科盼轉勢 入市選ETF
何啟聰：突破近月高位 中移購15849
何啟聰：突破近月高位 中移購15849
瑞銀亞洲：績後博反彈 阿里牛59620
瑞銀亞洲：績後博反彈 阿里牛59620
摩根大通亞洲：資金部署淡倉 納指沽10404
摩根大通亞洲：資金部署淡倉 納指沽10404
周顯：球形石墨應用多 可製藥造電池
周顯：球形石墨應用多 可製藥造電池
張佩儀：年紀漸大也不宜all in保本基金
張佩儀：年紀漸大也不宜all in保本基金
王弼：基層工資引發通脹 儲局無力救華爾街
王弼：基層工資引發通脹 儲局無力救華爾街
曾淵滄：房企分拆房託 資金更靈活
曾淵滄：房企分拆房託 資金更靈活
湯文亮：小心賣了樓租唔番
湯文亮：小心賣了樓租唔番
陳永傑：港樓表現跑贏強積金
陳永傑：港樓表現跑贏強積金
廖偉強：從壞消息中見出路
廖偉強：從壞消息中見出路
布少明：有買貴 冇買錯
布少明：有買貴 冇買錯
馬泰陽：北都概念 新界盤成焦點
馬泰陽：北都概念 新界盤成焦點
新盤一周賣730伙 等同上月八成 INNOVALE NOVO五日兩交鋒 周三共推325伙
新盤一周賣730伙 等同上月八成 INNOVALE NOVO五日兩交鋒 周三共推325伙
十大屋苑周末10成交 第一城3房業主損手一成離場
十大屋苑周末10成交 第一城3房業主損手一成離場
陳韻雲：中港若通關 樓市「一天光晒」
陳韻雲：中港若通關 樓市「一天光晒」
山頂豪宅曾招待妮歌潔曼 獲親筆信致謝
山頂豪宅曾招待妮歌潔曼 獲親筆信致謝
司徒拔道地擬建豪宅遭反對
司徒拔道地擬建豪宅遭反對
消費券提振 新地商場生意額升20%
消費券提振 新地商場生意額升20%
喜．揚近港鐵太子深水埗兩站
喜．揚近港鐵太子深水埗兩站
南豐新邨均呎1.5萬 代理料挫3%
南豐新邨均呎1.5萬 代理料挫3%
平均成本月供投資 抗波動市 入場門檻低選擇多 留意佣金雜費
平均成本月供投資 抗波動市 入場門檻低選擇多 留意佣金雜費