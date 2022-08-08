中國7月出口增18%勝預期 貿易順差再創新高

【明報專訊】中國海關總署公布，以美元計價，7月份出口增長18%勝過預期，錄3329.6億美元，惟進口僅增長2.3%，較預期升4%為差。貿易順差更由6月的979.4億美元升至1012.7億美元，擴大81.5%，繼6月之後再創歷史新高。進出口總值為5646.6億美元，按年增長11%。區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）年初生效後，7月內地與貿易伙伴進出口按年上升18.8%，帶動整體進出口增長5.6個百分點。
進口增2.3%遜預期
高盛分析指，上月出口數字錄強勁增長，主要是來自對歐盟、俄羅斯和東盟的出口，以及去年7月因颱風影響造成的低基數效應。
高盛發表報告指出，由於去年7月颱風令貿易受阻，在低基數下支撐今年的增長。加上內地對歐盟、俄羅斯和東盟的出口錄強勁升幅。7月對東盟的出口的增長最多，按年錄33.5%升幅，當中，新加坡的出口增幅更達一倍以上，而對歐盟及俄羅斯出口分別按年增長23.2%及22.2%。
按出口分類，汽車相關產品的出口按年增長最多，達64%。相反，科技產品的出口則顯著放緩，晶片出口下跌5.3%，手機出口亦下跌10.3%。
進口方面，主要大宗商品價格上升，進口量亦有下降趨勢，煤炭、原油、大豆和天然氣等，價格升幅最為顯著，進口量均分別下降22.1%、9.5%、9.1%及6.9%。惟成品油價格下跌，進口量亦大跌35.6%。
RCEP於今年初生效以來，中國與其他14個成員國進出口按年增長7.5%，7月份進出口達1.17萬億元人民幣，按年上升18.8%。
另外，中國海關總署統計分析司司長李魁文表示，隨着RCEP成員國不斷擴大，內地外貿企業可受惠於協定帶來的關稅優惠、通關簡化及貿易投資等便利。區域經濟互聯互通和貿易投資合作，則可為地區經濟復蘇和發展提供新動能。