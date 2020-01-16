經濟

富力來年須還700億 核數師質疑持續經營能力

【明報專訊】內房債王之一的富力（2777）公布去年經審核業績，受內房市場氣氛及經營情况急劇下行影響，按年由盈轉虧，淨虧損錄得164.7億元（人民幣．下同），去年同期賺90億元，原因是入帳均價售價較低及存貨估值的一次性撇減，毛利率下跌，以及由於較高的營運開支。去年集團總營業額跌11%至762億元，包括按平均售價每平方米8300元入帳建築面積831萬平方米。

不過，核數師立信德豪發表保留意見，指集團有各項債務1371.7億元，其中700億元將於未來12個月內到期償還，然而集團僅有現金總額211.04億元，加上無法償還本金總額298.83億元的銀行及其他借款，已違約或交叉違約，並因各種原因遭多方起訴，強調就集團持續經營能力產生重大疑慮。

集團表示，將專注於物業預售，今年有超過200個預售項目，預期帶來2200億元的可售資源。憑藉充足的可供開發土地儲備，集團將於未來數年繼續補充可售資源，以維持穩健增長。此外，集團今年亦擬透過整售及加快海外開發項目的預售，出售海外非核心資產，旨在運用資金減少負債及補充營運資金，預期今年可實現更多資產出售。

龍光暫停支付5境外美元票據到期息

另一隻內房股龍光集團（3380）同日公布，已委任海通國際為其財務顧問，以評估其資本結構，並探討所有可行的整體債務管理方案。為推進有關方案，將暫停支付5隻境外美元優先票據到期的利息。集團表示，截至目前為止，並無接獲境外美元優先票據的持有人就加快還款發出任何通知。集團稱近幾個月的合約銷售額按年出現較大下降，為緩解流動性壓力，集團將推行措施以加快開發中物業及已竣工物業的預售及銷售。

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