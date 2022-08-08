利福提每股5元私有化 溢價逾62%

稱收入下滑 難見任何復蘇迹象

截至最後交易日止6個月期間，股份最高及最低收市價分別為4.55元和2.62元，但自利福2004年上市以來股價絕少低於5元（見圖）。以2019年4月的股價高位14.28元計，目前為止集團股價已下跌近八成。集團表示註銷價不會上調，並已申請自今天（8日）起恢復股份於聯交所買賣。公告顯示，計劃須獲出席法院會議的計劃股東價值不少於75%批准；反對批准的票數不多於全部獨立股東票數的10%；在特別股東大會亦要取得不少於75%的大多數票。

目前「細劉」持股74.91%，「細劉」胞妹劉玉慧及「大劉」太太「甘比」陳凱韻分別持股1.53%和0.05%，另獨立股東持股23.51%，計劃股東則持股25.09%。此外，彭博數據顯示，富達旗下公司持股2.97%，超過獨立股東持股的一成，惟未知是否代表單一股東持有。集團表示，電子商務急速冒起，加重了實體零售商的重擔，而在持續執行嚴格防疫措施之下，旅遊消費不足，本地消費意欲疲弱，集團去年總銷售收入按年上升9.9%，惟亦只是2018年總銷售收入的53.3%。

利福又指，日後的意向為繼續從事現有業務，主要包括於香港從事百貨公司經營、物業發展及投資，「細劉」計劃將集團的業務模式多元化，在機會出現時作出新投資，又言將需加大投資，已撥出約140億元在啟德區發展一個全新的零售綜合大樓。