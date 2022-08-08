中小企憂加息難捱 促銀行推定息擔保貸款

目前中小企貸款利率約5厘，每加息0.25厘，企業每貸款1000萬元，一年利息支出則增25000元。立法會銀行界議員陳振英表示多數只有大型企業、銀團貸款可以拆息定價，而中小企貸款一般以P作定價，所以自P開始上調後，中小企融資成本始會增加，若P加息0.5厘，以中小企規模而言借貸支出會是很大的負擔，或影響其業務擴張計劃。

有企業受疫情影響借取政府百分百擔保貸款，對於會否因利息支出上升加劇經營困難，陳振英表示目前銀行設有申請還息不還本或延長還款期機制，相信有困難的借貸人可通過延長還款期，緩解短期壓力。不過郭志華認為，即使有還息不還本，利息始終有所上升，日後也要償還貸款，期望銀行可推出定息政府擔保貸款計劃。據金管局統計，截至第二季末，在香港使用的銀行貸款餘額（見表），按季升0.1%，按年則跌2.36%，若剔除個人貸款，與孖展相關的證券經紀行業貸款後，較反映商業需求的貸款餘額按季微跌0.17%，按年跌2.05%。

另外，星展香港經濟師謝家曦表示，利息開支增加影響企業投資意欲，可以從第二季本地固定資本形成總額按年下跌3%反映。不過，香港和內地皆仍處於疫後經濟回升的周期，該行預期最優惠利率至明年上調0.75厘，加幅雖然拖慢整體經濟復蘇步伐，但未至於有太嚴重的影響。

畢馬威建議減利得稅率吸外商投資

另外，畢馬威中國稅務合伙人梁愛麗及何家輝表示，受美國聯儲局連番加息以及國際地緣政治因素影響，香港經濟在短中期受壓，建議政府繼續監察疫情以及經濟發展，並考慮以減半利得稅稅率（即8.25%），向在港設立區域總部的企業徵稅，吸引外商到港。二人續稱，隨着國際稅務環境持續演變，政府應完善本港稅制以保持競爭力。

（加息系列之一）