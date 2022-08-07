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經濟
2022年8月7日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
新盤昨沽667伙 近3年最旺周末 INNOVALE及NOVO LAND昨晚共加推268伙
疊翠軒3房實蝕逾85萬沽出
市場提高加息預期 美股反應平淡
智富融資美股首掛收市飈23倍 市值逾152億
許正宇：本港銀行資本仍充足
騰訊減持華誼兄弟 套現近1.2億人幣
中證監方星海：維護和發展海外上市渠道
美經濟學家激辯容忍衰退還是通脹
IMF：全球快陷衰退邊緣 前景「日益黯淡」
張宗永：基金經理收的「風」
薛偉傑：「漸凍症」治療現新曙光 人工智能發現相關基因
馮其十：內地掀起「保交樓」大行動
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【明報專訊】最近一個多月，內地多個城市陸續曝出房企停工和爛尾樓業主「停貸」風波，給剛出現復蘇苗頭的樓市澆了一瓢涼水。
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新盤昨沽667伙 近3年最旺周末 INNOVALE及NOVO LAND昨晚共加推268伙
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