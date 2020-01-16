智富融資美股首掛收市飈23倍 市值逾152億

去年淨利潤158萬 市盈率9700倍

智富融資提供企業融資服務，包括上市前融資、上市保薦、上市後合規顧問及各類交易財務顧問等服務。該行上市集資2000萬美元，發行500萬股，流通股份佔總股數的25%，較尚乘數科僅有8.65%股份為多。公司主席陳偉豪和行政總裁陳斯漢，分別持有36.76%和26.26%股份。

據招股書資料，智富融資去年淨利潤為157.86萬元，按年下跌62.41%，以首天收市價計算，市盈率高達9700倍。自2016年成立以來，智富融資已完成8宗作為獨家保薦人的上市申請，均為中小型股份，包括深藍科技（現稱帝王實業）（1950）、飛揚集團（1901）等。

尚乘數科跌一成 市值仍逾萬億

至於市場另一焦點股尚乘數科，日前遭長和（0001）主動撇清關係後，上周五收市跌9.9%至721.23美元，但仍較7月15日的上市發行價7.8美元累升91.5倍，總市值為1334.6億美元（約1.05萬億港元），貼近匯控（0005）的1.04萬億港元市值。