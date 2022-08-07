疊翠軒3房實蝕逾85萬沽出

業主移民減價9%

原業主在2019年7月，在已補地價下以765萬元購入，3年額外印花稅（SSD）期滿後即放售，帳面蝕讓40萬元或5.2%，若計算印花稅及交易雜費等，實際蝕讓逾85.58萬元或逾11%。

沙田第一城2房減價90萬易手

另新界東上車屋苑沙田第一城2房戶則錄低價成交，中原地產資深分區營業經理陳廸豪表示，有關單位為49座低層B室，實用面積284方呎，原業主在今年7月起放售，叫價510萬元，放盤近一個月，準買家出價未達意向，原業主看淡後市，願擴大議價空間，近日以420萬元易手，較最初叫價低90萬元或17.6%，實呎14,789元，成交價為同類型單位近5年近低。原業主在1998年1月以195.3萬元購入，持貨24年，帳面獲利224.7萬元，物業期內升值約1.15倍。

[香港地產]