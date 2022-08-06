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2022年8月6日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
御金．國峯超級凶宅10年貶30% 實呎不足1.3萬易手 低過近期新界新盤
CCL重返第五波疫情低位
海璇3房月租8萬 回報不足2厘
INNOVALE首輪收7802票 超額23倍
新世界唐人新村申建1381伙
台海危機降溫 港股3日回升500點 科技股續跌 分析料大市跌勢難改
美銀：阿里首季投資收入可觀 上調目標價
大酒店半年轉賺1.34億
大行讚九置優惠計劃成功吸人流
利福國際停牌惹私有化憧憬
外媒：滴滴擬引入國企股東「保平安」
富力發盈警 料最多蝕170億人幣 存貨減值撥備急升 分析：內房掀新一波盈警潮
鄭州房地產紓困基金暫定百億人幣
滬封城礙交樓 瑞房預警半年少賺六成
內地首家新冠口服藥生產商申港上市
置富產業信託可供分派收益跌7%
奈雪的茶料上半年盈轉虧 最多蝕2.7億人幣
美新職倍超預期 再加0.75厘機率增 薪金保持快速向上 料加劇通脹
烏克蘭恢復出口 食品指數上月挫9%
Tesla通過1拆3 股價早段跌逾2%
KOMEDA珈琲店10月登陸黃埔AEON
陸振球：一手搶客 二手樓價量齊跌
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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