Tesla通過1拆3 股價早段跌逾2%

對於Tesla近年轉虧為盈，創辦人馬斯克表示，未來將增加資本支出和研發支出，倘未來的現金流持續穩健，有可能回購股票。由於Tesla持續獲利，普遍分析師預期其債券評級可望於今年稍後或明年脫離垃圾債行列，獲提升至投資級別，躋身藍籌股地位。

馬斯克：倘現金流穩健 考慮回購

馬斯克透露，今年的電動車產量可達200萬輛，並將在今年稍後公布一個新的超級工廠選址，加拿大是選項之一。他預計在2030年底前，可能會在全球建立10至12家超級工廠，每家年產量介乎150萬至200萬輛，令Tesla全年產量達到2000萬輛。他表示，2004年迄今，Tesla累計生產了300萬輛電動車，10年後生產出1億輛並不出奇。

馬斯克又表示，從電動車的原材料成本來看，全球通脹的高峰期已過，預料通脹在未來某個時候迅速回落。他又預期可能會出現「相對溫和的經濟衰退」，並持續約18個月。

此外，馬斯克已入稟特拉華州法院控告Twitter（美：TWTR）欺詐。馬斯克稱，在4月同意以440億美元收購該公司前，Twitter虛假描述業務狀况，以及該平台的用戶關鍵指標。Twitter駁斥此說法違背事實，指馬斯克揑造Twitter從未作出的陳述。

（綜合報道）

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