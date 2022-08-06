烏克蘭恢復出口 食品指數上月挫9%

俄羅斯與烏克蘭上月達成重啟港口協議，令糧食運輸開始恢復，小麥和玉米價格下跌。此外，阿根廷和巴西的季節供應量增加，玉米收成較去年改善，也有助紓緩糧食價格壓力。隨着北半球的收割季節開始，加上市場對潛在經濟衰退的擔憂影響到大宗商品的需求，令糧食價格受壓。不過糧農組織的食品價格指數追蹤原材料的出口價格，不計算零售價格變幅。由於營運成本增加，包裝食品巨頭雀巢（Nestle）（瑞士：NESN）在第二季推動了新一輪價格上漲。

半導體銷售放緩持續半年

此外，全球半導體行業的銷售數據顯示，6月半導體銷售按年增長13.3%，低於5月的18%增速，銷售數據已連續6個月放緩，是2018年中美爆發貿易戰以來持續時間最長的一次，預示環球經濟前景在加息壓力下可能轉弱。市場研究機構Canalys的數據亦顯示，包括平板電腦在內的全球個人電腦（PC）第二季出貨量按季下跌14%至1.05億部，反映通脹等因素正威脅電子消費品的銷情。（綜合報道）

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