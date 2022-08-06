美新職倍超預期 再加0.75厘機率增 薪金保持快速向上 料加劇通脹

此外，招聘活動趨活躍，上月的平均時薪亦以較快的速度增長，按月升0.5%，按年升5.2%，為通脹增添上行壓力。就業職位激增，緩解市場對經濟衰退的擔憂，預示聯儲局可維持較快的加息步伐遏抑通脹。芝商所（CME）的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員押注聯儲局9月繼續加息0.75厘的概率，由周四的34%，升至昨晚的66.5%。9月加息半厘的概率昨晚降至33.5%，周四的概率是66%。

克利夫蘭行長：利率需逾4厘

今年有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）在數據公布前放鷹，重申聯儲局決心透過加息遏抑通脹，認為利率須提高至略高於4厘水平，預計加息周期維持至明年。美匯指數昨晚升約1%，升至106.9。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率由3.03厘左右，升至3.25厘。美國10年期國債孳息率升穿2.85厘。美股三大指數午夜前下滑，納指跌逾1%。由於迹象顯示油市供應趨緊，國際油價昨晚回升1%。

就業數據反映市場對工人的需求持續旺盛，尤其是人手不足的服務業。上月就業職位增長主要來自休旅及餐飲行業、專業和商業服務等，涉及廣泛的行業。彭博社分析指出，招聘活動沒有任何降溫的迹象，甚至建築此類對利率敏感的行業也是如此。展望未來，無論經濟衰退與否，招聘步伐應該放緩，因為僱主難以尋找工人。此外，面對通脹上行壓力，印度央行昨宣布加息0.5厘，是連續3個月加息，將基準利率上調至5.4厘，重返新冠疫情前的水平。該央行預期，通脹率可能持續高於6%的上限。

Lyft季績佳 早段升13%

另外，美國召車軟件Lyft（美：LYFT）第二季收入按年升30%至9.9億美元，經調整EBITDA達7910萬美元，勝預期。該公司稱，縮減開支有助改善表現，其股價早段升13%。美國送餐平台DoorDash（美：DASH）第二季送餐訂單量按年增23%至4.26億次創新高，其股價早段升4%。

此外，受合併交易相關的費用影響，美國娛樂服務巨頭華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）（美：WBD）第二季錄得34.2億美元虧損，其股價早段跌逾一成。該公司表示，或考慮引入廣告支持的免費串流媒體服務。（綜合報道）

[國際金融]