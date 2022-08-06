利福國際停牌惹私有化憧憬

同系利福中國曾炒高兩成半

利福的股權幾經變化，細劉早於2004年前與已故富豪鄭裕彤合作，將SOGO打包成利福上市，雙方再以合營公司Real Reward共同掌管利福的控股權，不過2014年至2018年期間，先是細劉與鄭裕彤家族分家，並由卡塔爾投資局接手成為第二大股東，惟卡塔爾投資局在2018年3月又悉數沽售所持股權，利福國際亦於同年起密密回購或由細劉增持股份，2019年4月至今細劉共持有74.97%利福股權。此外，大劉及其家族成員亦透過與細劉的合營公司United Goal持有利福股權。

翻查資料，細劉家族在2019年增持至75%持股量上限後，一直有揣測正部署私有化，其後先後爆發社會運動及疫情，股價大幅下滑，以2019年4月的股價高位14.28元計，至昨日集團股價已下跌近八成，而25%公眾持股市值約11.6億元，因此倘若提出私有化，成本亦遠較數年前低。