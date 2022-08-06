大酒店半年轉賺1.34億

CEO：勞工短缺通脹令人關切

大酒店績後收報7.12元，全日升3.8％。集團上半年EBITDA按年升9.8倍至6500萬元，按年大幅好轉。計及聯營公司的總收入按年升29％至18.34億元。收入按地區劃分，本港業務按年跌6％至6.29億元。受惠部分國家逐漸開放旅遊邊境，如日本及泰國，其他亞洲地區業務按年升6％至4.47億元。

至於美國及歐洲業務呈穩健復蘇，收入按年大升1.3倍至7.58億元。大酒店表示，目前全球酒店業普遍面對通脹高企、油價上漲、勞工成本高企及人手短缺等問題的困擾。

受惠部分國家開關

EBITDA按年升9.8倍

集團旗下各地半島酒店中，上海、北京王府及香港半島收入均按年錄得跌幅，當中以上海跌幅最為大，按年跌47％至1.13億元。另一方面，巴黎半島收入按年大增4倍至2.46億元；其次是馬尼拉，收入按年升3.5倍至5700萬元。大酒店表示，上海、北京因疫情爆發，實施封城等嚴格防控政策，重擊酒店業生意。 大酒店又表示，內地近期縮短檢疫隔離期，目前「7+3」政策是一個可喜發展，旅客市場有望逐漸恢復。

香港半島上半年收入按年跌一成至2.75億元，出租率跌12個百分點， 平均房租升12％，平均可出租客房收入按年跌36％。 大酒店表示，年初時本港實施嚴格社交措施，不利酒店生意。

展望未來，郭敬文稱，中港兩地相關的疫情限制措施仍在實施，前景依然不明朗，但認為相關政府部門應訂立明確方向，維持香港作為國際金融及旅遊中心的地位，同時早日放寬旅遊限制，以重建內地的旅遊業。