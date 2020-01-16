台海危機降溫 港股3日回升500點 科技股續跌 分析料大市跌勢難改

明報記者 歐陽偉昉

亞太區內股市昨日向好，台灣加權指數升2.27%，收復周二的以來跌幅。上證指數升1.19%，深成指數升1.69%，為周二以來最大升幅。截至昨晚9時，金價跌1.35%至每盎司1768美元，回吐周四的升幅，美元兌日圓報134.7，日圓下跌1.36%，顯示市場避險情緒下降。

國指昨升0.33%，收報6902點，科指升0.79%，收報4415點。北水通過港股通流入4.37億元，其中騰訊（0700）淨買入5.92億元，中移動（0941）淨買入1.65億元。不過經濟衰退憂慮持續，加上美國上周石油庫存意外增加，紐約期油跌穿每桶90美元，中海油（0883）被淨沽3.31億元，昨跌1.25%，中石油（0857）昨跌2.28%，為表現最差藍籌，曾觸及上月中低位。

市場繼續熱炒美國通過芯片法案後，中國加強扶助芯片國產化，芯片股續強勢，中芯國際（0981）升7.06%，見逾一個月高位，華虹半導體（1347）升13.35%。航運股亦表現理想，東方海外（0316）升7.17%，為表現最佳藍籌股，太平洋航運（2343）升4.32%，中遠海控（1919）升2.72%。不過大型科技股阿里巴巴（9988）及騰訊股價均見下跌。

溫傑：恒指反彈至21200點阻力大

恒指收復台海局勢升溫前跌幅，凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，市場最擔心發生「擦槍走火」暫時沒有發生，相關影響首階段已過去，不過中美關係再進一步轉壞，出現對市場不利的消息。而早在事件發生前，恒指在6月底已在22,000點開始下跌，溫傑稱，美國加息帶動資金離開港元資產、內房債務問題仍未解決、騰訊大股東持續沽售等，同時發生累積的負面影響料將繼續拖累恒指。他認為恒指再反彈至21,200點將遇較大阻力，及後走勢以下行為主。