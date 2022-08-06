海璇3房月租8萬 回報不足2厘

此外，元朗錦繡花園錄得罕有大額租賃成交。中原地產分區營業經理羅偉蓮稱，錦繡花園荔枝南路雙號屋，實用面積1100方呎，月租3.2萬元租出，實用呎租29.1元。業主去年1315萬元購入單位，租金回報約2.9厘。羅續稱，屋苑踏入本月暫錄兩宗租務成交。

海茵莊園215呎9500元租

另利嘉閣分行高級聯席董事溫錦華表示，將軍澳海茵莊園1座低層B6室，實用面積215方呎，屬開放式間隔、望市景，以月租9500元租出，實用呎租約44.2元，屬市價水平。業主去年底以474.1萬元一手購入，租金回報約2.4厘。溫續稱，屋苑入伙在即，本月至今累錄約5宗預租個案，現時約有42個放租盤，開放式入場單位叫租約9800元。

[香港地產]