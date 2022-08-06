御金．國峯超級凶宅10年貶30% 實呎不足1.3萬易手 低過近期新界新盤

明報記者 林尚民

資料顯示，御金．國峯7座高層B室，實用400方呎，1房間隔，上月中以519.68萬元易手，實呎僅12,992元，登記買家名字為簡體字，料為新香港人。據區內代理稱，有關單位為屋苑著名凶宅，2017年發生夫婦雙屍命案，夫婦二人爭執期間，妻子遭丈夫刀傷後被拋下樓，丈夫其後再墮樓自殺。原業主2012年初以759.5萬元一手購入，曾內部轉讓，單位淪為凶宅後，上月中沽出，帳面貶值239.82萬元或約32%。事實上，若與屋苑同類正常單位做價約840萬元比較，該凶宅做價低近四成。

維港頌4房5年帳面蝕600萬

事實上，近日市場有不少半新盤錄得二手蝕讓。中原首席分區營業董事林志達稱，北角維港頌1座低層B室，實用面積1595方呎，4房雙套間隔及工人套房，坐享郵輪碼頭至維港一帶海景，以5250萬元售出，實呎32,915元。原業主2017年5850萬元一手買入，持貨約5年，帳面貶值600萬元或逾10%，雖然當年發展商有為買家提供現金回贈，但連同使費在內，估計仍要蝕讓離場。

此外，利嘉閣高級經理黃育華表示，油塘新晉屋苑曦臺2座高層F室，實用面積約500方呎，2房間隔，望開揚市景及少海景，原叫價1020萬元，因原業主早前以低價購入東九龍一個二手3房單位換樓，故願意擴大議價幅度，終以928.8萬元成交，實呎約18,576元。原業主2019年約962.4萬元一手購入，持貨約3年，帳面蝕33.6萬元，若連使費計料實蝕約80萬元或約8%。

晉誠地產董事胡卓輝表示，屯門掃管笏上源3A座中層F室，實用779方呎，3房1套間隔，成交價868萬元，實呎11,142元。原業主2018年10月869萬元一手購入，持貨約4年，帳面蝕1萬元，連使費計料實蝕約45萬元或5%。

佳寧娜主席逾億沽牛津道豪宅

另外，資料顯示，佳寧娜（0126）創辦人之一兼集團名譽主席馬介璋等人持有的九龍塘牛津道帝文苑一個單位，上月以1.16億元售出，單位實用4232方呎連1885方呎天台、5房間隔，實呎27,410元。馬介璋等早於2000年3788萬元入市，帳面獲利7812萬元或逾2倍。

[香港地產]