經濟

香港地產

林海山城首批擬推最少53伙招標

【明報專訊】雖然台海局勢緊張，但豪宅新盤繼續加快推售步伐。希慎（0014）及香港興業（0480）合作發展、已屆現樓的大埔露輝路林海山城，昨日再開放3個現樓分層示範單位予傳媒參觀，並將於短期內公布銷售安排。希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，首批最少約53伙招標發售，主要為分層戶，亦會考慮加入特色戶及洋房。

香港興業業務拓展及市務總經理林紅稱，發展商將提供多種付款方式及按揭貸款優惠為買家提供充裕資金調動。買家可向指定財務機構申請最高85%一按貸款或30%二按貸款。一按貸款首24個月貸款年利率為最優惠利率（P為5厘，下同）減2.5厘，其後為P；二按首24個月貸款年利率為P減2.25厘 ，其後為P，貸款最長年期均為20年。

NOVO LAND 1A期次輪收逾1.3萬票

項目最新開放2個連裝修示範單位及1個交樓標準示範單位，包括連裝修示位為10座3樓A室，實用1160方呎，3房1套連工作間間隔；以及10座3樓B室，實用1568方呎，4房雙套連工作間間隔，外望開揚吐露港景和高爾夫球場景。

上車盤方面，新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第1A期昨晚8時截票，新地代理總經理陳漢麟表示，項目截至周三晚上收逾1.3萬票，以周六採價單形式推售336伙計，超額認購逾37倍。

INNOVALE今截票 暫收7000票

至於周六首輪開售318伙、與NOVO LAND正面交鋒的恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE - Archway，截至昨晚8時累收逾7000票，昨單日收約2000票，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，以周六開售318伙計，超額認購21倍，首輪將於今日中午截票。

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