經濟

香港地產

新地十四鄉1A期申預售涉773伙 嘉華等啟德跑道區項目逾千伙獲批預售

【明報專訊】作為新界大地主之一的龍頭發展商新地（0016）近年先後為新界多幅大型農地完成補價後，陸續進入售樓收成期。除現正發售屯門兆康NOVO LAND外，近年市場上最大宗補地價的同系西貢十四鄉項目，雖然發展商指項目最快2024年才推售，但其中1A期部分已於上月申請預售，涉773伙，樓花期長達34個月。

有業界人士稱，疫情下市况難測，發展商唯有兩手準備，將項目提早申請預售。地政總署資料顯示，上月接獲2份預售樓花同意書新申請，共涉1154伙，比6月695伙多66%，除去年被取消預售、上月重新申請的何文田傲玟（見另稿）外，另一個則是新地西貢十四鄉第1A期，今期將提供773伙，預計2025年6月落成，樓花期約34個月。新地副董事總經理雷霆回覆本報查詢時稱，項目仍處於前期發展階段，預計獲批預售樓花同意書需時，初步估算最快在2024年才推出發售。西貢十四鄉除是新地未來重點項目外，亦是近年市場上最大宗補地價個案。

雷霆：項目擬2024年開售

資料顯示，新地早於2017年與政府達成換地協議，補地價近159億元，為最大宗私人市場補價項目，以總樓面482.8萬方呎計，每方呎樓面補地價3193元，涉4930伙（包括分層住宅及洋房），及後新地再申請提高地積比，及把單位數目增至9500伙，新地去年再以近37.5億元補地價，每方呎樓面補地價約3522元，較2017年首次換地補價高10%，即項目補價逾196億元，計及新增補地價樓面，項目總樓面亦增至逾580萬方呎。

另外，地政總署上月亦批出2份預售樓花同意書，包括嘉華（0173）、會德豐、中海外（0688）合作的啟德承豐道15號1期，今期將提供1017伙，預計2024年11月落成，樓花期約28個月。資料顯示，地政總署已連續兩個月，先後批出兩個啟德跑道區樓花新盤，今年6月已批出會德豐、新世界（0017）、恒地（0012）及帝國集團合作發展的承豐道23號MIAMI QUAY預售文件，項目兩期發展，分別提供648及571伙，合共1219伙。此外，上月批出另一份預售文件，為明日首輪開售的恒地粉嶺ONE INNOVALE-Archway，提供603伙，預計明年3月落成，樓花期約7個月。

已批預售但未發售新盤約8000伙

目前仍有20222個單位待批預售，雖然按月下跌約2%，但美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，目前已批出預售樓花同意書但尚未發售新盤的單位總數約8000伙，相信未來數月樓市仍然聚焦新盤市場。

明報記者 林尚民、甘潔瑩

上 / 下一篇新聞

長和半年多賺逾4% 中國區貢獻新低 歐洲佔比降至45% 財務投資等顯著升
長和半年多賺逾4% 中國區貢獻新低 歐洲佔比降至45% 財務投資等顯著升
長實中期多賺55%勝預期
長實中期多賺55%勝預期
撇清尚乘數科關係 稱持母企不足4％
撇清尚乘數科關係 稱持母企不足4％
阿里季績勝預期 美股早段漲逾1％
阿里季績勝預期 美股早段漲逾1％
董建華退任獨董 利蘊蓮吳港平加入
董建華退任獨董 利蘊蓮吳港平加入
港11月辦國際金融峰會 歐美高層傳要求免隔離
港11月辦國際金融峰會 歐美高層傳要求免隔離
九置半年蝕14.7億 促通關 吳天海：本地消費恢復得「七七八八」 獨缺旅客
九置半年蝕14.7億 促通關 吳天海：本地消費恢復得「七七八八」 獨缺旅客
總商會降GDP預測 料今年收縮0.5%
總商會降GDP預測 料今年收縮0.5%
恒大交還廣州足球場地 獲退55億人幣還債
恒大交還廣州足球場地 獲退55億人幣還債
摩通：澳博融資後流動資金增至110億 夠使18月
摩通：澳博融資後流動資金增至110億 夠使18月
越秀房託半年蝕5.2億 減派息
越秀房託半年蝕5.2億 減派息
星展半年純利跌6% 龐華毅：冀全年淨息差擴至1.8厘
星展半年純利跌6% 龐華毅：冀全年淨息差擴至1.8厘
內地封城全民囤糧 日清中國上季多賺19%
內地封城全民囤糧 日清中國上季多賺19%
英加息半厘 27年最大加幅 央行警告或陷長期衰退 英鎊兌美元應聲挫
英加息半厘 27年最大加幅 央行警告或陷長期衰退 英鎊兌美元應聲挫
原材料漲價抵消日圓貶值利好 豐田首季營業利潤跌42%
原材料漲價抵消日圓貶值利好 豐田首季營業利潤跌42%
Adidas次季少賺28% 大中華區收入續跌
Adidas次季少賺28% 大中華區收入續跌
張兆聰：阿里騰訊短線可炒 升幅勿太樂觀
張兆聰：阿里騰訊短線可炒 升幅勿太樂觀
植耀輝：新特能源受惠國策可吼
植耀輝：新特能源受惠國策可吼
方保僑：香港搞網購 須建獨特品牌定位
方保僑：香港搞網購 須建獨特品牌定位
技術取勝：中芯倘回調宜築底
技術取勝：中芯倘回調宜築底
盧駿匡：恒指隨時反彈 留意比亞迪吉利
盧駿匡：恒指隨時反彈 留意比亞迪吉利
劉思明：美股強港股弱 反彈料無以為繼
劉思明：美股強港股弱 反彈料無以為繼
周顯：香港「內捲」嚴重
周顯：香港「內捲」嚴重
譚新強：佩洛西訪台欺人太甚 但不可被民粹推向戰爭
譚新強：佩洛西訪台欺人太甚 但不可被民粹推向戰爭
湯文亮：法國人的天堂 原來是香港
湯文亮：法國人的天堂 原來是香港
星洲通關吸外國客 帶旺租賃
星洲通關吸外國客 帶旺租賃
位處市中心 3房2079萬起
位處市中心 3房2079萬起
傲玟重新申預售 去年遭取消預售同意書
傲玟重新申預售 去年遭取消預售同意書
林海山城首批擬推最少53伙招標
林海山城首批擬推最少53伙招標
遠展逾12億奪市建局西營盤項目
遠展逾12億奪市建局西營盤項目
滿名山2房實呎1.2萬沽 6年實蝕近3%
滿名山2房實呎1.2萬沽 6年實蝕近3%
仲量聯行：今年納米樓落成增3倍
仲量聯行：今年納米樓落成增3倍