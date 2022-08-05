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經濟
2022年8月5日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
長和半年多賺逾4% 中國區貢獻新低 歐洲佔比降至45% 財務投資等顯著升
長實中期多賺55%勝預期
撇清尚乘數科關係 稱持母企不足4％
阿里季績勝預期 美股早段漲逾1％
董建華退任獨董 利蘊蓮吳港平加入
港11月辦國際金融峰會 歐美高層傳要求免隔離
九置半年蝕14.7億 促通關 吳天海：本地消費恢復得「七七八八」 獨缺旅客
總商會降GDP預測 料今年收縮0.5%
恒大交還廣州足球場地 獲退55億人幣還債
摩通：澳博融資後流動資金增至110億 夠使18月
越秀房託半年蝕5.2億 減派息
星展半年純利跌6% 龐華毅：冀全年淨息差擴至1.8厘
內地封城全民囤糧 日清中國上季多賺19%
英加息半厘 27年最大加幅 央行警告或陷長期衰退 英鎊兌美元應聲挫
原材料漲價抵消日圓貶值利好 豐田首季營業利潤跌42%
Adidas次季少賺28% 大中華區收入續跌
張兆聰：阿里騰訊短線可炒 升幅勿太樂觀
植耀輝：新特能源受惠國策可吼
方保僑：香港搞網購 須建獨特品牌定位
技術取勝：中芯倘回調宜築底
盧駿匡：恒指隨時反彈 留意比亞迪吉利
劉思明：美股強港股弱 反彈料無以為繼
周顯：香港「內捲」嚴重
譚新強：佩洛西訪台欺人太甚 但不可被民粹推向戰爭
湯文亮：法國人的天堂 原來是香港
星洲通關吸外國客 帶旺租賃
位處市中心 3房2079萬起
新地十四鄉1A期申預售涉773伙 嘉華等啟德跑道區項目逾千伙獲批預售
傲玟重新申預售 去年遭取消預售同意書
林海山城首批擬推最少53伙招標
遠展逾12億奪市建局西營盤項目
滿名山2房實呎1.2萬沽 6年實蝕近3%
仲量聯行：今年納米樓落成增3倍
技術取勝：中芯倘回調宜築底
【明報專訊】愛康中線上試7.6元（圖）
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