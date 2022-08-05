原材料漲價抵消日圓貶值利好 豐田首季營業利潤跌42%

豐田表示，雖然日圓貶值使其第一財季的營業利潤增加1950億日圓（約115億港元），但原材料價格上漲又為其帶來3150億日圓（約185億港元）的負面影響。此前內地的疫情封鎖措施及日本愛知縣供水短缺，也影響到豐田生產。

面對供應鏈及物流的挑戰，電動車製造商Lucid（美：LCID）上半年僅生產1405輛電動車，而交付量更只有1039輛。Lucid將全年生產目標減半，由1.2萬至1.4萬輛，降至6000至7000輛。

Lucid上半年僅產1405輛電動車

這是Lucid第二度下調全年目標，原本目標為年產2萬輛。該公司早段股價跌一成。

受惠於煤炭價格上漲，大宗商品貿易巨頭嘉能可（英：GLEN）今年上半年經調整的息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為189.2億美元，較去年同期增長逾1倍，創歷來新高。嘉能可表示，將加派14.5億美元股息，並進一步回購價值30億美元的股票。嘉能可昨晚股價升約2%。

（綜合報道）

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