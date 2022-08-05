英加息半厘 27年最大加幅 央行警告或陷長期衰退 英鎊兌美元應聲挫

【明報專訊】英倫銀行昨宣布加息半厘，將基準利率上調至1.75厘，是27年來最大加幅，符合市場預期。今次是央行去年12月以來第6次加息，此前每次加息幅度僅0.25厘，目前基準利率已提升至2008年底金融海嘯以來最高水平，以遏抑持續攀升的通脹。英倫銀行預示，如有需要將繼續採取強而有力的行動。不過該央行承認GDP增長正在放緩，並警告英國可能由今年第四季開始陷入衰退，且經濟低迷的狀况可能持續5個季度，令英國可能面臨金融海嘯以來最長的衰退期，而經濟萎縮的幅度最高可能達2.1%。
美原油庫存增 紐油跌穿90美元
英鎊兌美元昨晚應聲下滑，曾跌穿1.21，跌幅超過100點子（1元等如10,000點子）。此前受擴大加息的預期影響，英鎊兌美元曾由7月中的1.18低位，升至本周初的1.2250。英鎊兌港元昨晚貼近9.5水平。英國兩年期與10年期國債孳息率昨晚一度倒掛，是2019年以來首次，反映市場看淡英國經濟前景。此外，美國上周首次申領失業救濟人數按周增6000人，市場觀望周五公布的美國7月非農職位數據，美股三大指數早段偏軟。美國10年期國債孳息率跌穿2.7厘。美國原油及汽油庫存意外增加，引發需求放緩的擔憂，紐約期油昨晚跌穿每桶90美元，布蘭特期油跌穿每桶95美元。
加息難追聯儲局 英鎊反彈乏力
英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）形容英國面臨非常嚴重通脹衝擊，自上次6月會議以來，通脹持續高企風險已經上升，促使其採取「更強而有力的行動」。他表示如有必要將繼續採取有力行動遏抑通脹，並表示將在下次9月會議保留所有政策選項。
英國對上一次加息半厘，已是1995年馬卓安（John Major）任首相、祁淦禮（Kenneth Clarke）任財相的年代，而英倫銀行當年仍聽命於財政部，後者對利率擁有最終決定權。直至1997年，英倫銀行才脫離財政部獨立。隨着美聯儲此前接連兩次加息0.75厘，歐洲央行上月宣布加息半厘展開加息周期，令英倫銀行面臨更大加息壓力。不過部分分析指出，由於英國經濟轉弱，英倫銀行加息步伐，可能難以追上聯儲局等主要央行，令英鎊反彈乏力。
英倫銀行指出，英國和歐洲的通脹壓力近期顯著加劇，這很大程度反映自5月以來批發天然氣價格幾乎上漲1倍，繼而影響到能源的零售價格，並蠶食英國家庭的實際收入。
英倫銀行料10月CPI升至13.3%
英倫銀行最新預計，由於能源價格將於今秋再次上調，英國消費者物價指數（CPI）將由6月按年升9.4%的40年高位，進一步攀升至今年10月的13.3%峰值，並在明年持續高企。該央行預期，家庭稅後實際收入將在今、明兩年急劇下降，而消費支出將會收縮。