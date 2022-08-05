內地封城全民囤糧 日清中國上季多賺19%

集團表示，內地的高增值麵市場持續擴張，並強化旗下合味道品牌，銷量自去年6月實施升級改造後持續錄得增長。集團又稱，即使調整價格，主要產品在中國及香港的銷量仍增加，帶動收入按年增加。同時，價格調整及銷量增加的影響，抵消原材料成本的急升，令溢利亦按年上升。此外，中港貨幣兌日圓換算升值，對收入及溢利產生正面影響。

安藤清隆冀港利潤 2030年增至100億日圓

日清食品首席執行官安藤清隆日前接受外電訪問時表示，目標是2030年香港業務的營業利潤，由現時每年約70億日圓增長逾四成至100億日圓。他又稱，香港第五波疫情下，3月底集團近乎沒有庫存，亦增加出貨，對上半年業績持樂觀看法。上海疫情期間難以運送商品，改以小區團購及介紹冷凍意粉等其他商品渡過難關，整體需求增長亦大於局部銷量下跌。