經濟

星展半年純利跌6% 龐華毅：冀全年淨息差擴至1.8厘

【明報專訊】星展香港公布上半年業績，淨利潤按年下跌6%至33.94億元，主要受非利息收入按年減少4%，和薪酬帶動開支上升8%所影響。期內淨利息收入按年上升42.26億元，按年上升5%，淨息差為1.27厘，按年上升0.02厘，未有明顯擴大。星展香港行政總裁龐華毅（Sebastian Paredes）表示，在利率上升帶動下，預期至全年淨息差可望擴大至1.8厘，利好下半年整體收入表現。

對於上調最優惠利率（P），龐華毅表示正留意市場情况，特別是大型銀行動向，隨着港元拆息加快上升，預期下半年最優惠利率也會上調。上半年淨息差輕微上升，星展香港財務總監陳立珊指出，主要因為大型企業貸款比例上升，以及資金成本增加，部分成本較低的往來儲蓄存款（CASA）轉移至成本較高的定期存款。上半年貸款按年增長9%，企業及機構銀行總監張建生表示，首季貸款受大型企業客戶帶動，不過增長在第二和第三季放緩，預期全年貸款仍可達中單位數增長，主要來自風險回報較合理的大型企業。

星展香港上半年撥備2.47億元，按年多撥61.48%，主要因為來自一般撥備的回撥金額，較去年同期減少。多間公布業績銀行，需為中國內地房地產貸款質素惡化增加在港的撥備。

慎選內房客戶 避免相關信貸損失

龐華毅表示，截至上半年，星展香港的內房貸款敞口少於600億元，只有110億元與民企有關，沒有貸款涉及出現問題的項目。他指該行慎選內房行業的客戶，成功避免相關的信貸損失，至上半年對民企內房貸款只佔星展香港總貸款額3%，內房相關撥備累計只有約1.6億元。

上 / 下一篇新聞

長和半年多賺逾4% 中國區貢獻新低 歐洲佔比降至45% 財務投資等顯著升
長和半年多賺逾4% 中國區貢獻新低 歐洲佔比降至45% 財務投資等顯著升
長實中期多賺55%勝預期
長實中期多賺55%勝預期
撇清尚乘數科關係 稱持母企不足4％
撇清尚乘數科關係 稱持母企不足4％
阿里季績勝預期 美股早段漲逾1％
阿里季績勝預期 美股早段漲逾1％
董建華退任獨董 利蘊蓮吳港平加入
董建華退任獨董 利蘊蓮吳港平加入
港11月辦國際金融峰會 歐美高層傳要求免隔離
港11月辦國際金融峰會 歐美高層傳要求免隔離
九置半年蝕14.7億 促通關 吳天海：本地消費恢復得「七七八八」 獨缺旅客
九置半年蝕14.7億 促通關 吳天海：本地消費恢復得「七七八八」 獨缺旅客
總商會降GDP預測 料今年收縮0.5%
總商會降GDP預測 料今年收縮0.5%
恒大交還廣州足球場地 獲退55億人幣還債
恒大交還廣州足球場地 獲退55億人幣還債
摩通：澳博融資後流動資金增至110億 夠使18月
摩通：澳博融資後流動資金增至110億 夠使18月
越秀房託半年蝕5.2億 減派息
越秀房託半年蝕5.2億 減派息
內地封城全民囤糧 日清中國上季多賺19%
內地封城全民囤糧 日清中國上季多賺19%
英加息半厘 27年最大加幅 央行警告或陷長期衰退 英鎊兌美元應聲挫
英加息半厘 27年最大加幅 央行警告或陷長期衰退 英鎊兌美元應聲挫
原材料漲價抵消日圓貶值利好 豐田首季營業利潤跌42%
原材料漲價抵消日圓貶值利好 豐田首季營業利潤跌42%
Adidas次季少賺28% 大中華區收入續跌
Adidas次季少賺28% 大中華區收入續跌
張兆聰：阿里騰訊短線可炒 升幅勿太樂觀
張兆聰：阿里騰訊短線可炒 升幅勿太樂觀
植耀輝：新特能源受惠國策可吼
植耀輝：新特能源受惠國策可吼
方保僑：香港搞網購 須建獨特品牌定位
方保僑：香港搞網購 須建獨特品牌定位
技術取勝：中芯倘回調宜築底
技術取勝：中芯倘回調宜築底
盧駿匡：恒指隨時反彈 留意比亞迪吉利
盧駿匡：恒指隨時反彈 留意比亞迪吉利
劉思明：美股強港股弱 反彈料無以為繼
劉思明：美股強港股弱 反彈料無以為繼
周顯：香港「內捲」嚴重
周顯：香港「內捲」嚴重
譚新強：佩洛西訪台欺人太甚 但不可被民粹推向戰爭
譚新強：佩洛西訪台欺人太甚 但不可被民粹推向戰爭
湯文亮：法國人的天堂 原來是香港
湯文亮：法國人的天堂 原來是香港
星洲通關吸外國客 帶旺租賃
星洲通關吸外國客 帶旺租賃
位處市中心 3房2079萬起
位處市中心 3房2079萬起
新地十四鄉1A期申預售涉773伙 嘉華等啟德跑道區項目逾千伙獲批預售
新地十四鄉1A期申預售涉773伙 嘉華等啟德跑道區項目逾千伙獲批預售
傲玟重新申預售 去年遭取消預售同意書
傲玟重新申預售 去年遭取消預售同意書
林海山城首批擬推最少53伙招標
林海山城首批擬推最少53伙招標
遠展逾12億奪市建局西營盤項目
遠展逾12億奪市建局西營盤項目
滿名山2房實呎1.2萬沽 6年實蝕近3%
滿名山2房實呎1.2萬沽 6年實蝕近3%
仲量聯行：今年納米樓落成增3倍
仲量聯行：今年納米樓落成增3倍