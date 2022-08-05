越秀房託半年蝕5.2億 減派息

受累疫情 旗下物業出租率按年全下跌

集團解釋，受疫情影響，廣州四季酒店租金大跌21.1%，廣州白馬大廈租金按年跌8.6%。旗下物業出租率按年全數下跌，武漢財富中心出租率更按年大跌18.1個百分點至70%。

集團主席兼行政總裁林德良強調，集團的收入錄得穩定增長，其中去年收購的越秀金融大廈表現突出，出租率達95.5%，新續租的租金加幅達7.5%。他又表示，酒店公寓於6、7月出租率已回升至85%及80%，回到疫情前2019年的水平。

雖然集團的負債比率按年增5.1個百分點至43.9%，但林德良指集團暫未有具體收購計劃，會先專注做好營運。他又提到，雖然息口上升，但對集團的利息成本影響有限。加上集團於6月期間置換境內融資，融資利率由4.31厘降至3.5厘，每年能節省約1000萬元融資成本。