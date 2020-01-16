摩通：澳博融資後流動資金增至110億 夠使18月

摩通表示，澳博擬透過供股及獲大股東貸款共籌集50億元，為續賭牌作準備，認為此事不足為奇，惟對股本融資計劃感失望，因早前澳博管理層在財務電話會議上告訴投資者，表示大股東將向澳博貸款50億元，即間接地排除股本融資。該行表示，融資後澳博可用流動資金增至110億元，預計公司約有18個月的流動資金；銀娛（0027）則有近5年的可用流動資金。

摩通指出，是次澳博供股理論上除權後價格為2.93元，僅低於現價約7%，考慮到供股折讓水平和投資者的失望，認為澳博仍是賭業股中最不看好的股票；又認為，是次澳博的股本融資屬個別事件，其他同業不會仿效。高盛則料現時市場焦點將轉移至公司融資後，能否在市場長期低迷下其經營表現轉好。

美高梅上季盈轉虧 半年虧損擴至24.04億

同業美高梅中國公布，去年上半年經調整EBITDA兩億元，轉為今年同期LBITDA 3.37億元；上半年虧損擴大至24.04億元，去年同期虧損17.33億元。公司第二季收益淨額1.43億美元，按年減少54%。公司表示，今年次季及去年同期均受到澳門在旅遊及入境方面的限制所帶來的嚴重影響。