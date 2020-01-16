總商會降GDP預測 料今年收縮0.5%

總商會將今年經濟增長預期下調至負增長0.5%，較2月時預估的1.2%下調1.7個百分點。總裁梁兆基表示，烏克蘭衝突和地緣政治局勢升溫導致全球通脹上升，美聯儲及其他央行因而需要加快加息步伐，削弱本地和國際市場消費者的購買力，亦會打擊營商信心和投資意欲。

籲定通關時間表 吸引人才企業來港

新冠疫情持續逾兩年半，各種限制措施對企業和經濟造成沉重打擊。本港與內地及國際依然未能通關，令投資活動受到窒礙，經濟復蘇前景並不樂觀。梁兆基呼籲，要為香港制定具體的恢復通關時間表，確保繼續吸引人才和企業來港。

總商會下調今年零售銷售增長1個百分點至3%；商品出口增長下調4個百分點至2%。另整體通脹率預期上調0.2個百分點至2.2%，不過至年底失業率預期，料改善0.5個百分點至4.3%。