經濟

九置半年蝕14.7億 促通關 吳天海：本地消費恢復得「七七八八」 獨缺旅客

【明報專訊】經營本港兩大地標商場海港城及時代廣場的九倉置業（1997），上半年核心盈利增3%至33.73億元，但因重估投資物業錄得50.39億元未變現虧損，業績由盈轉虧，蝕14.68億元，中期息0.7元。集團主席吳天海形容「通關是很多人的訴求」，坦言最理想當然與全世界通關，但認為即使不能一步到位，亦可分階段通關，期望特區政府可盡快落實並執行國家主席習近平的指示。

明報記者 蕭嘉聰

海港城盈利增 時代廣場跌

九置昨日中午公布業績，午後股價上揚，收市報36.05元，升6.7%。集團旗下旗艦商場海港城上半年營業盈利及收入分別增加6%及1%；另一商場時代廣場收入及營業盈利則分別跌22%及5%，兩大商場至6月底的出租率均為93%。

吳天海表示，本地消費已恢復得「七七八八」，獨缺旅客消費，雖然消費券可帶動市民消費，但是並不足夠，強調如果整個社會要回復正常狀態必須通關，因有部分與消費無關行業已陷入很大困境，例如跨境巴士等，必須通關才可回復正常需求。他又指出，但本地消費能力有限，需要旅客帶動業務，因此零售市場的先決條件仍是通關情况及時間，難以預測未來表現。不過吳天海預計，由於現時航班及機位大減，例如到外國的機票較去年昂貴數倍，將影響外遊意欲。內地通關有另一問題，如內地仍維持7天或14天隔離措施，對旅客亦有不便，因此短期未能復原至以往水平。

九置上半年收入按年減17%至62.1億元，其中香港投資收入錄52億元，按年跌2%，不過整體核心盈利仍升3%。吳天海強調，期內盈利微升不代表收入重拾升軌，只是跌幅放緩，認為「個市可能未跌完」，不過期內支出管理較以往好，令盈利止跌回升，未來會精準計劃各項開支。

「個市可能未跌完」 嚴省開支

寫字樓方面，海港城及時代廣場至6月底的出租率分別為87%及90%，海港城上半年收入及營業盈利均上升3%，時代廣場就表現持平。吳天海相信，整體租金市場中期沒有很大上升動力，個別區域如中環的表現會較好，但受限於需求，並不奢望租金表現可回到快速上升軌。他續指，如果目前市况變動不大，料下半年物業估值亦無太大變化，假如租金上升，或市場對租金前景更樂觀，有機會提高投資物業估值。

相關字詞﹕吳天海 內地通關 九倉置業 時代廣場 海港城 消費券

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