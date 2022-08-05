經濟

港11月辦國際金融峰會 歐美高層傳要求免隔離

【明報專訊】港府官員近日開會，預計日內會公布縮短抵港旅客酒店檢疫的日數。本港將在11月初舉辦一連兩日的「國際金融領袖投資峰會」，據彭博引述知情人士稱，華爾街幾家最大的銀行已將免隔離作為高級管理人員參加峰會的先決條件；另外，他們抵港後是否如港府官員所說，因為被安排持有「黃碼」而禁止進入餐飲場所及酒吧等，亦是這批華爾街大行的關注點。報道引述知情人士透露，有銀行向本港官員表示，來自美國和歐洲的高層只會在獲准免隔離的情况下才會參加峰會。另有知情人士稱，金管局已詢問這些金融機構會否安排海外員工同時來港，以權衡是否可以為更大的團體安排免檢疫行程。

新設黃碼或限光顧餐廳酒吧

報道提到，金管局已就峰會與多家銀行進行非正式會談，並確保會有「明星陣容」出席。知情人士稱，摩根士丹利、高盛和瑞銀的行政總裁都是金管局邀請對象。據報，與銀行之間的討論由財政司長陳茂波及金管局總裁余偉文親自牽頭，當局亦已把銀行方面的擔憂轉達給醫務衞生局。所有銀行代表未有置評。金管局發言人表示，正按照財政司長今年初在財政預算案中提出指示，籌備一個高規格的投資峰會。該局正與相關人士就如何便利這次活動的舉行展開磋商。

彭博報道又引述消息稱，如果本港同意豁免有關人士的隔離要求，按照目前港府對入境人士的構想，與會銀行高層將獲發「黃碼」，意味他們留港期間仍能在港與客戶會面，但不可以自由前往餐廳及酒吧等其他地方。有業界人士稱，考慮來港的高層當然希望毋須受到「黃碼」所限，讓他們更好地利用來港的時間。摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）去年底曾獲港府豁免來港的檢疫，當時他在港逗留32小時。

相關字詞﹕華爾街 檢疫 隔離 金融峰會

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