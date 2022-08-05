阿里季績勝預期 美股早段漲逾1％

稱6月內地消費恢復 7月更強

阿里季績勝預期，其美股（美：BABA）早段升逾1％。另據阿里披露，集團旗下需全面整改的金融科技公司螞蟻集團，截至今年3月底止季度利潤按年下跌17%至112億元。

阿里上季收入約2055.55億元，按年表現微跌近0.1%，勝市場預期，但已是集團2014年9月赴美上市以來首次下跌，主要由於中國商業整體收入按年下挫1%。期內，阿里舉辦電商購物節「天貓 618」，但疫情反覆導致4月和5月供應鏈和物流中斷，淘寶和天貓的線上實物商品GMV（商品交易總額）按年錄得「中單位數」下降。隨着5月下旬物流運力正常化，「天貓618」期間錄得GMV按年正增長。

阿里近年積極開拓雲業務，惟上季該分部經調整EBITDA跌近三成至2.47億元，主要受疫情及技術投入增加影響。張勇在業績會上表示，面對互聯網行業增長速度放緩，未來會將重點客戶轉向非互聯網行業，並指季內該批客戶收入佔阿里雲總收入的53%，按年上升逾5個百分點。而上季整體非互聯網行業的增長復蘇，主要由金融服務、公共服務、電訊等行業帶動。

集團今年提早達成10億名年度活躍消費者（AAC）的目標，張勇表示，現時集團擁有的用戶幾乎覆蓋了中國市場所有的活躍互聯網用戶，因此未來會專注於現有用戶「分層」服務，希望提高每一層消費者的電子錢包份額，包括向供應商提供消費者洞察、提升供應鏈服務等，以及加強消費者的物流體驗。此外，阿里巴巴集團首席財務官徐宏表示，集團未來數個季度會持續進行成本控制，同時亦將加大基礎建設及物流體驗方面的投入。