經濟

阿里季績勝預期 美股早段漲逾1％

【明報專訊】受累疫情反覆及宏觀經濟放緩，阿里巴巴（9988）首季經調整純利按年倒退三成至302.52億元（人民幣，下同），跌幅較上一季度的24%擴大，連續4個季度下滑，但略勝市場預期；以國際會計準則計純利下跌約五成至227.39億元（見表）。集團主席兼首席執行官張勇表示，6月份起內地消費氣氛逐漸恢復，預料7月份表現更強，惟仍難免受限於經濟前景的不確定性。

稱6月內地消費恢復 7月更強

阿里季績勝預期，其美股（美：BABA）早段升逾1％。另據阿里披露，集團旗下需全面整改的金融科技公司螞蟻集團，截至今年3月底止季度利潤按年下跌17%至112億元。

阿里上季收入約2055.55億元，按年表現微跌近0.1%，勝市場預期，但已是集團2014年9月赴美上市以來首次下跌，主要由於中國商業整體收入按年下挫1%。期內，阿里舉辦電商購物節「天貓 618」，但疫情反覆導致4月和5月供應鏈和物流中斷，淘寶和天貓的線上實物商品GMV（商品交易總額）按年錄得「中單位數」下降。隨着5月下旬物流運力正常化，「天貓618」期間錄得GMV按年正增長。

阿里近年積極開拓雲業務，惟上季該分部經調整EBITDA跌近三成至2.47億元，主要受疫情及技術投入增加影響。張勇在業績會上表示，面對互聯網行業增長速度放緩，未來會將重點客戶轉向非互聯網行業，並指季內該批客戶收入佔阿里雲總收入的53%，按年上升逾5個百分點。而上季整體非互聯網行業的增長復蘇，主要由金融服務、公共服務、電訊等行業帶動。

集團今年提早達成10億名年度活躍消費者（AAC）的目標，張勇表示，現時集團擁有的用戶幾乎覆蓋了中國市場所有的活躍互聯網用戶，因此未來會專注於現有用戶「分層」服務，希望提高每一層消費者的電子錢包份額，包括向供應商提供消費者洞察、提升供應鏈服務等，以及加強消費者的物流體驗。此外，阿里巴巴集團首席財務官徐宏表示，集團未來數個季度會持續進行成本控制，同時亦將加大基礎建設及物流體驗方面的投入。

相關字詞﹕電商 螞蟻集團 季績 阿里巴巴

上 / 下一篇新聞

長和半年多賺逾4% 中國區貢獻新低 歐洲佔比降至45% 財務投資等顯著升
長和半年多賺逾4% 中國區貢獻新低 歐洲佔比降至45% 財務投資等顯著升
長實中期多賺55%勝預期
長實中期多賺55%勝預期
撇清尚乘數科關係 稱持母企不足4％
撇清尚乘數科關係 稱持母企不足4％
董建華退任獨董 利蘊蓮吳港平加入
董建華退任獨董 利蘊蓮吳港平加入
港11月辦國際金融峰會 歐美高層傳要求免隔離
港11月辦國際金融峰會 歐美高層傳要求免隔離
九置半年蝕14.7億 促通關 吳天海：本地消費恢復得「七七八八」 獨缺旅客
九置半年蝕14.7億 促通關 吳天海：本地消費恢復得「七七八八」 獨缺旅客
總商會降GDP預測 料今年收縮0.5%
總商會降GDP預測 料今年收縮0.5%
恒大交還廣州足球場地 獲退55億人幣還債
恒大交還廣州足球場地 獲退55億人幣還債
摩通：澳博融資後流動資金增至110億 夠使18月
摩通：澳博融資後流動資金增至110億 夠使18月
越秀房託半年蝕5.2億 減派息
越秀房託半年蝕5.2億 減派息
星展半年純利跌6% 龐華毅：冀全年淨息差擴至1.8厘
星展半年純利跌6% 龐華毅：冀全年淨息差擴至1.8厘
內地封城全民囤糧 日清中國上季多賺19%
內地封城全民囤糧 日清中國上季多賺19%
英加息半厘 27年最大加幅 央行警告或陷長期衰退 英鎊兌美元應聲挫
英加息半厘 27年最大加幅 央行警告或陷長期衰退 英鎊兌美元應聲挫
原材料漲價抵消日圓貶值利好 豐田首季營業利潤跌42%
原材料漲價抵消日圓貶值利好 豐田首季營業利潤跌42%
Adidas次季少賺28% 大中華區收入續跌
Adidas次季少賺28% 大中華區收入續跌
張兆聰：阿里騰訊短線可炒 升幅勿太樂觀
張兆聰：阿里騰訊短線可炒 升幅勿太樂觀
植耀輝：新特能源受惠國策可吼
植耀輝：新特能源受惠國策可吼
方保僑：香港搞網購 須建獨特品牌定位
方保僑：香港搞網購 須建獨特品牌定位
技術取勝：中芯倘回調宜築底
技術取勝：中芯倘回調宜築底
盧駿匡：恒指隨時反彈 留意比亞迪吉利
盧駿匡：恒指隨時反彈 留意比亞迪吉利
劉思明：美股強港股弱 反彈料無以為繼
劉思明：美股強港股弱 反彈料無以為繼
周顯：香港「內捲」嚴重
周顯：香港「內捲」嚴重
譚新強：佩洛西訪台欺人太甚 但不可被民粹推向戰爭
譚新強：佩洛西訪台欺人太甚 但不可被民粹推向戰爭
湯文亮：法國人的天堂 原來是香港
湯文亮：法國人的天堂 原來是香港
星洲通關吸外國客 帶旺租賃
星洲通關吸外國客 帶旺租賃
位處市中心 3房2079萬起
位處市中心 3房2079萬起
新地十四鄉1A期申預售涉773伙 嘉華等啟德跑道區項目逾千伙獲批預售
新地十四鄉1A期申預售涉773伙 嘉華等啟德跑道區項目逾千伙獲批預售
傲玟重新申預售 去年遭取消預售同意書
傲玟重新申預售 去年遭取消預售同意書
林海山城首批擬推最少53伙招標
林海山城首批擬推最少53伙招標
遠展逾12億奪市建局西營盤項目
遠展逾12億奪市建局西營盤項目
滿名山2房實呎1.2萬沽 6年實蝕近3%
滿名山2房實呎1.2萬沽 6年實蝕近3%
仲量聯行：今年納米樓落成增3倍
仲量聯行：今年納米樓落成增3倍