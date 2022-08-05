長和半年多賺逾4% 中國區貢獻新低 歐洲佔比降至45% 財務投資等顯著升

明報記者 陳偉燊

瑞銀發表報告指出，長和上半年業績表現符合預期，估計隨着內地零售業務好轉及歐洲電訊業務改善，將有助下半年業績提升。

長和表示，內地零售業務受到封城影響，最高峰時有590間店舖、相當於約14%店舖暫停營業，期內在內地淨減少124間店舖，拖累整體零售業務除息稅前盈利（EBIT）按年跌12.9%至47.79億元。集團副董事總經理黎啟明稱，經歷防疫及限制措施後，內地消費者情緒受影響，致內地屈臣氏銷售受壓，上半年EBITDA下降約60%。但近月已表現回穩，料消費仍需時去恢復，期望業務會逐步改善。

內地高峰期590零售店停業

集團主席兼聯席董事總經理李澤鉅補充，內地零售業務向來競爭激烈，但競爭對手可能面臨現金流挑戰，加上獲屈臣氏集團和長江集團支持，料內地零售業務下半年有更好業績。

以地區分佈分析，長和中國內地及香港業務上半年貢獻EBITDA分別佔比約5%及3%（表2），其中內地佔比持平，香港跌2百分點；翻查資料，集團近年中港業務佔比走勢趨下滑，此前在2020年上半年度佔比曾低至9%。其他地區方面，歐洲業務EBITDA亦大跌逾三成，佔比亦由去年同期70%降至45%，其他地區及財務投資佔比則顯著增加。

歐業務受累英鎊歐元疲弱

期內長和業績亦受英鎊及歐元疲弱而受不利影響，但港口業務及經營能源生意的Cenovus表現較佳抵消影響。港口業務受惠於歐洲及墨西哥業務表現良好，以及倉貯收入增加，EBIT按年增長27.6%，賺65.83億元。受惠能源價格上漲，Cenovus純利按年大增7.87倍，獲利39.31億元。雖然Cenovus與赫斯基合併時相關的禁售期今年7月起開始放寬，李澤鉅表示，這給予長和及家族靈活處理股權，然而他認為Cenovus仍是具價值的策略投資。根據公告，長和因應斯里蘭卡經濟變動，為當地電訊業務作非現金減值9.62億元，不過出售印尼電訊業務錄收益61億元，抵消影響。聯席董事總經理霍建寧表示，料有機會從印尼電訊業務首次獲派股息。他們亦續在各地有營運的電訊市場尋求整合，日後會適時公布。