經濟

香港地產

恒地大坑新村街本月強拍 底價5.887億

【明報專訊】恒地（0012）持有大部分業權的大坑新村街17及17A、18、19、21、22、23、24及25號物業，早前獲土地審裁處批出強拍令，並在本月25日早上公開拍賣，底價5.887億元。

資料顯示，恒地早在2020年就大坑新村街23至24號向土地審裁處入紙申請強拍，當時恒地已持有新村街23號的全數業權，而24號舊樓則尚有1個地舖未能成功收購，而新村街23至24號估值約4956萬元。恒地今年5月向土地審裁處建議，加入已收購的17、17A、18、19、21、22、25號項目一併進行強拍，並獲土地審裁處批出，底價5.887億元。

料重建逾4萬呎樓面

翻查資料，新村街17至25號的地盤面積約4497方呎，據銅鑼灣分區計劃大綱核准圖（圖則編號 S/H6/17），該地皮現劃為「住宅（甲類）1」用途，預計重建後總樓面約40,473方呎，即每方呎樓面地價約1.45萬元。

前茶果嶺高嶺土礦場改住宅或獲通過

另城規會去年修訂《茶果嶺、油塘、鯉魚門分區計劃大綱圖》，將茶果嶺村及前茶果嶺高嶺土礦場第2期改劃為住宅等用途，擬建6750伙公營房屋，在2030年起陸續入伙。

就上述修訂建議，城規會早前共收到184份申述及意見書，當中包括反對意見，惟規劃署拒接納有關意見，即城規會明日開會時，仍有望通過方案。

上 / 下一篇新聞

港7月PMI放緩 連續4月處擴張區 大和：零售難有起色 全年經濟料萎縮1.7%
港7月PMI放緩 連續4月處擴張區 大和：零售難有起色 全年經濟料萎縮1.7%
疫情拖累 上半年太古3商場銷售全跌
疫情拖累 上半年太古3商場銷售全跌
社交距離限制放寬 次季食肆收益彈51％
社交距離限制放寬 次季食肆收益彈51％
台海局勢沒預期緊張 恒指彈77點
台海局勢沒預期緊張 恒指彈77點
澳博供股兼獲澳娛貸款 集資50億
澳博供股兼獲澳娛貸款 集資50億
中國電力伙煤氣港首建光伏項目
中國電力伙煤氣港首建光伏項目
尚乘數科續飈 市值曾超fb 躋身全球十大 早段高開後一度瀉35％
尚乘數科續飈 市值曾超fb 躋身全球十大 早段高開後一度瀉35％
永安國際盈警 半年蝕逾億
永安國際盈警 半年蝕逾億
汽車之家上季少賺逾四成
汽車之家上季少賺逾四成
MSCI推中國A50認股證 下周一上市
MSCI推中國A50認股證 下周一上市
長建半年多賺46% 中期息0.7元 中港業務盈利瀉近半 英國成增長引擎
長建半年多賺46% 中期息0.7元 中港業務盈利瀉近半 英國成增長引擎
越秀地產上月斥200億連購9地皮
越秀地產上月斥200億連購9地皮
Switch銷量挫 任天堂季收跌5% 集團：晶片短缺影響 市場需求仍穩定
Switch銷量挫 任天堂季收跌5% 集團：晶片短缺影響 市場需求仍穩定
美7月服務業PMI勝預期 美股三大指數早段向好
美7月服務業PMI勝預期 美股三大指數早段向好
Airbnb次季虧轉盈 收入升58%
Airbnb次季虧轉盈 收入升58%
張兆聰：新能源車智能化 冷吼中軟
張兆聰：新能源車智能化 冷吼中軟
技術取勝：力勁科技或12元之上整固
技術取勝：力勁科技或12元之上整固
富途月供股票客 最細19歲
富途月供股票客 最細19歲
摩通發MIRROR報告：取消演唱會影響微
摩通發MIRROR報告：取消演唱會影響微
劉思明：擁旅遊復蘇科技概念 攜程值博
劉思明：擁旅遊復蘇科技概念 攜程值博
周顯：新時代能源的背後
周顯：新時代能源的背後
湯文亮：小心賣咗樓買唔番
湯文亮：小心賣咗樓買唔番
慧安園2房額印鬆綁 3年實蝕逾兩成 一手新盤搶客 海典軒3房業主移民蝕5%離場
慧安園2房額印鬆綁 3年實蝕逾兩成 一手新盤搶客 海典軒3房業主移民蝕5%離場
買家追價爭一城筍盤 3房660萬易手
買家追價爭一城筍盤 3房660萬易手
天璽4房1.21億沽 實呎8.2萬貴絕九龍
天璽4房1.21億沽 實呎8.2萬貴絕九龍
東華三院斥近億購上環兩物業
東華三院斥近億購上環兩物業
配合新一輪消費券 MegaBox送逾百萬回贈
配合新一輪消費券 MegaBox送逾百萬回贈
瑞銀林鎮鴻看好內房「L形恢復」
瑞銀林鎮鴻看好內房「L形恢復」
藍鯨法拍王勝藍：內地銀主盤今年不會大增
藍鯨法拍王勝藍：內地銀主盤今年不會大增