恒地大坑新村街本月強拍 底價5.887億

資料顯示，恒地早在2020年就大坑新村街23至24號向土地審裁處入紙申請強拍，當時恒地已持有新村街23號的全數業權，而24號舊樓則尚有1個地舖未能成功收購，而新村街23至24號估值約4956萬元。恒地今年5月向土地審裁處建議，加入已收購的17、17A、18、19、21、22、25號項目一併進行強拍，並獲土地審裁處批出，底價5.887億元。

料重建逾4萬呎樓面

翻查資料，新村街17至25號的地盤面積約4497方呎，據銅鑼灣分區計劃大綱核准圖（圖則編號 S/H6/17），該地皮現劃為「住宅（甲類）1」用途，預計重建後總樓面約40,473方呎，即每方呎樓面地價約1.45萬元。

前茶果嶺高嶺土礦場改住宅或獲通過

另城規會去年修訂《茶果嶺、油塘、鯉魚門分區計劃大綱圖》，將茶果嶺村及前茶果嶺高嶺土礦場第2期改劃為住宅等用途，擬建6750伙公營房屋，在2030年起陸續入伙。

就上述修訂建議，城規會早前共收到184份申述及意見書，當中包括反對意見，惟規劃署拒接納有關意見，即城規會明日開會時，仍有望通過方案。