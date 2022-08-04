經濟

香港地產

天璽4房1.21億沽 實呎8.2萬貴絕九龍

【明報專訊】市場聚焦新界區兩大新盤對壘之際，有買家破頂價入市一手豪宅，其中新地（0016）九龍站上蓋天璽相隔近1年再錄一手成交，實呎高見8.2萬元，不但創項目一手呎價新高，更打破今年5月嘉里（0683）的九龍半山龍駒道緹山，一伙頂層特色戶以呎價逾7.5萬元所創下今年九龍新盤分層呎價最高紀錄。

據成交紀錄冊顯示，天璽天鑽璽86樓A室，實用面積1481方呎，採4房雙套連儲物房間隔，昨日以約1.21億元連1個車位招標售出，實呎8.2萬元，創項目一手呎價新高。買家採用180天成交期，另可享首3年保修優惠。天璽早於2007年入伙，惟一手餘貨一直仍在銷售中，直至近年亦不時錄得一手成交。項目對上一宗一手成交於去年9月錄得，為天璽皇鑽璽79樓C室，實用1608方呎，3房雙套連儲物房間隔，當時以約1.3億元招標售出，實呎8.13萬元。

ONE INNOVALE暫收5000票 超額15倍

市場觀望周六兩大新盤正面交鋒，一手購買力被凍結，綜合市場消息，昨日新盤市場僅錄約2宗成交（連同上述天璽成交）。至於已落實於周六作首輪銷售、恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE - Archway，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，截至昨晚8時累收逾5000票，以項目首輪售318伙計，超額認購14.7倍。他續稱，準買家中查詢1房連衣帽間戶型的買家較多。項目將於明日中午12時截票，同日下午抽籤。

NOVO次輪今截票 新地料逾萬票

另外，上周六首輪開售大開紅盤的新地屯門兆康NOVO LAND第1A期，亦於周六次輪銷售348伙（包括12伙招標），項目今晚8時截票、明日抽籤。新地代理總經理陳漢麟表示，連同「復活票」（即早前入票的向隅客重新入票），估計次輪可錄逾1萬票。

蕭澤宇任地監局主席

另外，地產代理監管局（地監局）有人事變動。政府公布，委任蕭澤宇為地監局主席、羅孔君為副主席，任期由2022年7月29日至2023年10月31日。

蕭澤宇由2014年11月起獲政府委任為地監局成員，於2020年11月出任地監局副主席；至於新任副主席羅孔君則於2014至2020年為地監局董事局成員，曾出任牌照委員會主席。

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