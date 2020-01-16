買家追價爭一城筍盤 3房660萬易手

美聯物業聯席區域經理翁凱傑表示，沙田第一城32座高層B室，實用451方呎，原獲買家出價640萬元洽購，不過，臨場出現另一名買家多出20萬元或3%洽購，最終以660萬元成功追價購入，實呎14,634元。原業主2014年475萬元購入，帳面獲利185萬元或約39%。

此外，雖然二手市場疲弱，但隨着將軍澳跨灣大橋最快年底前通車，有外區客睇好將軍澳日出康城前景而入市區內大單位。

外區客1222萬購緻藍天3房 7年升五成

美聯物業高級分區營業經理黃麗貞稱，日出康城緻藍天2座左翼高層A室，實用793方呎，屬3房1套連士多房設計，吸引外區換樓客承接自用，成交價1222萬元，實呎15,410元。資料顯示，原業主於2015年4月以798.1萬元購入，是次轉手帳面獲利423.9萬元，升值逾五成。

另資料顯示，中半山寶雲閣中層3個單位連5個車位，原由一名尹姓人士及伍姓人士聯名持有，惟今年6月以逾1.8億元進行內部轉讓，最新由該名尹姓人士持有。上述伍姓人士「甩名」後，同月即以3.63億元購入薄扶林貝沙灣一幢銀主洋房，即使計及內部轉讓時需支付的半份厘印費，仍成功慳稅約3517萬元。

寶雲閣業主甩名購貝沙灣洋房 慳稅3517萬

上述貝沙灣洋房，原由佳兆業（1638）相關人士持有，及後淪為銀主盤後，今年6月以3.63億元沽出，以洋房實用面積3953方呎計，實呎91,829元，成交價及呎價均為貝沙灣的新高紀錄。