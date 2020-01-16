經濟

香港地產

買家追價爭一城筍盤 3房660萬易手

【明報專訊】二手市場接連錄得業主減價個案，吸引買家追價入市筍盤，其中沙田第一城一個3房單位，原獲買家出價640萬元洽購，最終獲另一買家以660萬元成功購入，原業主多賺20萬元。

美聯物業聯席區域經理翁凱傑表示，沙田第一城32座高層B室，實用451方呎，原獲買家出價640萬元洽購，不過，臨場出現另一名買家多出20萬元或3%洽購，最終以660萬元成功追價購入，實呎14,634元。原業主2014年475萬元購入，帳面獲利185萬元或約39%。

此外，雖然二手市場疲弱，但隨着將軍澳跨灣大橋最快年底前通車，有外區客睇好將軍澳日出康城前景而入市區內大單位。

外區客1222萬購緻藍天3房 7年升五成

美聯物業高級分區營業經理黃麗貞稱，日出康城緻藍天2座左翼高層A室，實用793方呎，屬3房1套連士多房設計，吸引外區換樓客承接自用，成交價1222萬元，實呎15,410元。資料顯示，原業主於2015年4月以798.1萬元購入，是次轉手帳面獲利423.9萬元，升值逾五成。

另資料顯示，中半山寶雲閣中層3個單位連5個車位，原由一名尹姓人士及伍姓人士聯名持有，惟今年6月以逾1.8億元進行內部轉讓，最新由該名尹姓人士持有。上述伍姓人士「甩名」後，同月即以3.63億元購入薄扶林貝沙灣一幢銀主洋房，即使計及內部轉讓時需支付的半份厘印費，仍成功慳稅約3517萬元。

寶雲閣業主甩名購貝沙灣洋房 慳稅3517萬

上述貝沙灣洋房，原由佳兆業（1638）相關人士持有，及後淪為銀主盤後，今年6月以3.63億元沽出，以洋房實用面積3953方呎計，實呎91,829元，成交價及呎價均為貝沙灣的新高紀錄。

上 / 下一篇新聞

港7月PMI放緩 連續4月處擴張區 大和：零售難有起色 全年經濟料萎縮1.7%
港7月PMI放緩 連續4月處擴張區 大和：零售難有起色 全年經濟料萎縮1.7%
疫情拖累 上半年太古3商場銷售全跌
疫情拖累 上半年太古3商場銷售全跌
社交距離限制放寬 次季食肆收益彈51％
社交距離限制放寬 次季食肆收益彈51％
台海局勢沒預期緊張 恒指彈77點
台海局勢沒預期緊張 恒指彈77點
澳博供股兼獲澳娛貸款 集資50億
澳博供股兼獲澳娛貸款 集資50億
中國電力伙煤氣港首建光伏項目
中國電力伙煤氣港首建光伏項目
尚乘數科續飈 市值曾超fb 躋身全球十大 早段高開後一度瀉35％
尚乘數科續飈 市值曾超fb 躋身全球十大 早段高開後一度瀉35％
永安國際盈警 半年蝕逾億
永安國際盈警 半年蝕逾億
汽車之家上季少賺逾四成
汽車之家上季少賺逾四成
MSCI推中國A50認股證 下周一上市
MSCI推中國A50認股證 下周一上市
長建半年多賺46% 中期息0.7元 中港業務盈利瀉近半 英國成增長引擎
長建半年多賺46% 中期息0.7元 中港業務盈利瀉近半 英國成增長引擎
越秀地產上月斥200億連購9地皮
越秀地產上月斥200億連購9地皮
Switch銷量挫 任天堂季收跌5% 集團：晶片短缺影響 市場需求仍穩定
Switch銷量挫 任天堂季收跌5% 集團：晶片短缺影響 市場需求仍穩定
美7月服務業PMI勝預期 美股三大指數早段向好
美7月服務業PMI勝預期 美股三大指數早段向好
Airbnb次季虧轉盈 收入升58%
Airbnb次季虧轉盈 收入升58%
張兆聰：新能源車智能化 冷吼中軟
張兆聰：新能源車智能化 冷吼中軟
技術取勝：力勁科技或12元之上整固
技術取勝：力勁科技或12元之上整固
富途月供股票客 最細19歲
富途月供股票客 最細19歲
摩通發MIRROR報告：取消演唱會影響微
摩通發MIRROR報告：取消演唱會影響微
劉思明：擁旅遊復蘇科技概念 攜程值博
劉思明：擁旅遊復蘇科技概念 攜程值博
周顯：新時代能源的背後
周顯：新時代能源的背後
湯文亮：小心賣咗樓買唔番
湯文亮：小心賣咗樓買唔番
慧安園2房額印鬆綁 3年實蝕逾兩成 一手新盤搶客 海典軒3房業主移民蝕5%離場
慧安園2房額印鬆綁 3年實蝕逾兩成 一手新盤搶客 海典軒3房業主移民蝕5%離場
天璽4房1.21億沽 實呎8.2萬貴絕九龍
天璽4房1.21億沽 實呎8.2萬貴絕九龍
恒地大坑新村街本月強拍 底價5.887億
恒地大坑新村街本月強拍 底價5.887億
東華三院斥近億購上環兩物業
東華三院斥近億購上環兩物業
配合新一輪消費券 MegaBox送逾百萬回贈
配合新一輪消費券 MegaBox送逾百萬回贈
瑞銀林鎮鴻看好內房「L形恢復」
瑞銀林鎮鴻看好內房「L形恢復」
藍鯨法拍王勝藍：內地銀主盤今年不會大增
藍鯨法拍王勝藍：內地銀主盤今年不會大增