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2022年8月4日星期四
劉思明 數據尋寶
投資策略
港7月PMI放緩 連續4月處擴張區 大和：零售難有起色 全年經濟料萎縮1.7%
疫情拖累 上半年太古3商場銷售全跌
社交距離限制放寬 次季食肆收益彈51％
台海局勢沒預期緊張 恒指彈77點
澳博供股兼獲澳娛貸款 集資50億
中國電力伙煤氣港首建光伏項目
尚乘數科續飈 市值曾超fb 躋身全球十大 早段高開後一度瀉35％
永安國際盈警 半年蝕逾億
汽車之家上季少賺逾四成
MSCI推中國A50認股證 下周一上市
長建半年多賺46% 中期息0.7元 中港業務盈利瀉近半 英國成增長引擎
越秀地產上月斥200億連購9地皮
Switch銷量挫 任天堂季收跌5% 集團：晶片短缺影響 市場需求仍穩定
美7月服務業PMI勝預期 美股三大指數早段向好
Airbnb次季虧轉盈 收入升58%
張兆聰：新能源車智能化 冷吼中軟
技術取勝：力勁科技或12元之上整固
富途月供股票客 最細19歲
摩通發MIRROR報告：取消演唱會影響微
劉思明：擁旅遊復蘇科技概念 攜程值博
周顯：新時代能源的背後
湯文亮：小心賣咗樓買唔番
慧安園2房額印鬆綁 3年實蝕逾兩成 一手新盤搶客 海典軒3房業主移民蝕5%離場
買家追價爭一城筍盤 3房660萬易手
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恒地大坑新村街本月強拍 底價5.887億
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配合新一輪消費券 MegaBox送逾百萬回贈
瑞銀林鎮鴻看好內房「L形恢復」
藍鯨法拍王勝藍：內地銀主盤今年不會大增
劉思明：擁旅遊復蘇科技概念 攜程值博
【明報專訊】市場關注台海局勢發展，內地A股先升後回，港股則有回穩迹象。內地服務業復蘇韌性強，加上防疫常態化，政府致力促進旅遊休閒發展，旅遊概念股可看俏。
相關字詞﹕
劉思明
財經專欄
數據尋寶
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